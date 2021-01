Week van de Circulaire Economie toont innovaties voor grondstoffenbesparing

Uit de eerste ‘Integrale Circulaire Economie Rapportage’ van het Planbureau voor de Leefomgeving, blijkt dat Nederland amper minder grondstoffen gebruikt dan tien jaar geleden, terwijl het in 2030 de helft minder moet zijn. Het is noodzaak dat we in 2021 slimmer gebruik gaan maken van grondstoffen. Meer dan honderd pioniers uit diverse branches geven tijdens de Week van de Circulaire Economie het goede voorbeeld. Met online workshops, debatten en inspiratiesessies tonen zij van maandag 1 tot en met zaterdag 6 februari hoe de circulaire economie essentieel is in de aanpak van klimaatverandering en kans biedt voor innovatie, groei en banen.

Voor de zesde keer dit jaar organiseert het Versnellingshuis de Week van de Circulaire Economie in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ditmaal in digitale vorm. Centraal staan uitvindingen en producten waar zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen voor worden gebruikt en die na afloop worden hergebruikt. Voorlopers ontmoeten elkaar en starters krijgen concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.

“Een circulaire economie is cruciaal om onze klimaatdoelen te halen,” aldus demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven. “Steeds meer organisaties en bedrijven laten zien dat circulair ondernemen een kans is om onze planeet leefbaar te houden, én winst is voor onze portemonnee en werkgelegenheid. Twee vliegen in een klap. Die potentie heeft circulair ondernemen, en dat wil ik op veel meer plekken benutten.”

Nederland koploper in circulariteit

“Stoelen gemaakt van hennep en biohars, schoonmaakmiddelen uit sinaasappelschillen, modulaire keukens, printmateriaal uit rioolwater en circulaire treinstations. Dit zijn enkele voorbeelden die dit jaar een podium krijgen tijdens de Week van de Circulaire Economie,” aldus Antoine Heideveld, medeoprichter van het Versnellingshuis. “De talloze uitvindingen laten zien dat Nederland zich actief bezighoudt met circulair ondernemen. We behoren niet voor niks tot de koplopers in circulariteit. Dat inspireert. Door onze kennis met elkaar te delen werken we samen naar het klimaatdoel van 2050.”

Aftrap: Nationale Conferentie Circulaire Economie

De Week van de Circulaire Economie start op 1 februari in Den Haag met de Nationale Conferentie Circulaire Economie in digitale vorm. Tijdens de opening gaat demissionair premier Mark Rutte in gesprek met jongeren over circulaire economie, strijden zes veelbelovende bedrijven, publieke instellingen en personen om de Circular Awards 2021, en geeft demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven het startsein voor de nationale hackathon. Studenten van mbo’s, hbo’s en universiteiten werken een week lang aan circulaire vraagstukken vanuit de praktijk.