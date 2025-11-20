Vandaag is de Amersfoort Coalitie – een samenwerking tussen het herbruikbare koffiebekersysteem WeCup en de gemeente Amersfoort – officieel gelanceerd. Hierdoor krijgen lokale horeca en sportverenigingen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier afval te reduceren en bij te dragen aan een schonere stad. Met deze coalitie laten gemeente Amersfoort en WeCup zien voorlopers te zijn in het bieden van circulaire, toegankelijke oplossingen in lijn met de SUP-wetgeving (wegwerpplastic) en een Amersfoort zonder afval in 2040.

Gemeente Amersfoort zet stevig in op afvalreductie en hergebruik. Met de Amersfoort Coalitie worden financiële en praktische drempels voor ondernemers weggenomen: deelnemers ontvangen een kosteloos WeCup-starterspakket en kunnen direct overstappen op een betrouwbaar openbaar statiegeldsysteem voor herbruikbare koffiebekers.

Johnas van Lammeren, wethouder duurzame leefomgeving en biodiversiteit bij de gemeente Amersfoort: “Jaarlijks gooien we in Nederland samen miljarden koffiebekers weg. Terwijl daar gewoon betere alternatieven voor zijn. We gaan samenwerken met WeCup om onder meer horeca en verenigingen te helpen om herbruikbare bekers in te voeren, zoals je dit ook vaak bij festivals ziet. We begrijpen dat de verandering naar statiegeldbekers soms best wat voeten in de aarde kan hebben. En dat willen we minder ingewikkeld maken. Stoppen met wegwerpbekers is een mooie stap om Amersfoort steeds meer een stad zonder afval te maken.”

365.000 wegwerpbekers per jaar bespaard

In de afgelopen jaren laat WeCup landelijke groei en meetbare impact zien. Zo zijn er door het koffiebekersysteem alleen al in 2024 bijna 365.000 wegwerpbekers bespaard. En dit houdt ruim 100.000 liter water in. Bovendien sloten vorig jaar – via de Haarlem Coalitie – 11 nieuwe partners aan (koffiebars, school, buurthuis en sportverenigingen). De Amersfoort Coalitie bouwt voort op deze succesvolle samenwerkingsvorm van vorig jaar.

“We zijn enorm enthousiast over de start in Amersfoort, en hopen op vele enthousiaste deelnemers. Met een kosteloos starterspakket en een toegankelijk statiegeldsysteem wordt verduurzamen praktisch en betaalbaar. We vieren dit met een speciale Amersfoort-editiebeker, ontworpen door lokale kunstenaar Lex van Elten. Deze is vandaag officieel bij Amersfoortse WeCup partner koffiebar D.I.E.P. aan de gemeente overhandigd,” aldus Jody Koenders, oprichter van WeCup.

Het doel is om samen met zoveel mogelijk partners op weg te gaan naar Amersfoort zonder afval in 2040. Horeca en sportverenigingen kunnen zich hier aanmelden voor een kosteloze herbruikbare WeCup-set.

Foto: V.l.n.r.: wethouder Gemeente Amersfoort Johnas van Lammeren, tekenaar Lex van Elten, eigenaren koffiebar D.I.E.P. en Jody Koenders, oprichter WeCup -officiële lancering Amersfoort Coalitie bij koffiebar D.I.E.P.