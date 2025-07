Verduurzaming is complex en sustainability teams krijgen daarbij te weinig ondersteuning. Dat is de overtuiging achter de fusie tussen opleider We Are Robin en recruiter en talent community Sustainable Talent, per 1 juli 2025. De partijen werken al langer samen in de vijfdaagse leergang Leiderschap in Duurzaamheid.

“Beiden bouwen we al geruime tijd aan succesvolle sustainability teams,” zegt Annick Schmeddes, oprichter van Sustainable Talent. “Met deze fusie hebben we alles in huis: we vinden de juiste mensen, leiden ze op én zorgen dat ze binnen organisaties succesvol zijn.”

Sustainability Sidekick

Om organisaties nog beter te ondersteunen, lanceren de fusiepartners nu de Sustainability Sidekick: flexibele inzet van precies die experts die op dat moment nodig zijn. Klanten zijn duurzame scale-ups en sustainability teams bij middelgrote bedrijven in de retail, agri/food, bouw en maakindustrie.

“Door schaalvoordeel en slim gebruik van technologie zoals AI kunnen we enorm veel slagkracht toevoegen tegen een fractie van de kosten”, aldus Peter van der Reijden, oprichter van We Are Robin.

Missie: Robin naast Batman

De missie van het nieuwe bedrijf blijft helder: duurzaamheid versnellen door professionals sterker te maken. “Organisaties en professionals die werken aan duurzaamheid zijn de Batmans van deze tijd,” zegt van der Reijden. “Wij zijn Robin die met gerichte ondersteuning zorgt dat zij nog succesvoller worden.”

Schmeddes voegt toe: “Aan de ene kant blijven we professionals helpen om hun rol te nemen op het gebied van verduurzaming, aan de andere kant helpen we werkgevers dit binnen de organisatie ook zelf te doen.”

Eén team, twee merken

De nieuwe organisatie opereert onder één visie en één team, maar behoudt voorlopig beide merknamen. Met het gecombineerde netwerk en klantenbestand behoort de organisatie direct tot de middelgrote spelers in het veld. In de afgelopen 12 maanden: werden 2.500 professionals getraind of gecoacht en ondersteunden zij 15 organisaties bij hun sustainability transformatie.

De dagelijkse leiding is in handen van Peter van der Reijden en Annick Schmeddes.

Meer weten?

Download de one-pager op deze pagina.