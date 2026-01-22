“Het is mijn stellige overtuiging dat duurzaamheidsmanager één van de moeilijkste banen is van dit moment.” aldus Peter van der Reijden, oprichter en directeur van We Are Robin. De grootste bottleneck in verduurzaming is niet technologie, maar menselijke veranderkracht. In de praktijk blijken niet data, tools of strategieën de beperkende factor, maar het vermogen van mensen om daadwerkelijk beweging te creëren in hun organisatie en keten. Duurzaamheidsprofessionals opereren vaak zonder formele macht, midden in complexe belangenvelden. Dat vraagt minder om extra kennis, en juist meer om gedragsvaardigheden: beïnvloeden, positioneren, omgaan met weerstand en het bouwen van coalities. Vanuit die overtuiging schreef Peter het boek Impact Skills. En lanceert We Are Robin vandaag de Sustainability Gym: geen losse trainingen, maar een onbeperkt ontwikkelabonnement voor professionals die structureel sterker willen worden in hun rol.

Die vaardigheden ontwikkel je immers niet in één sessie, maar via herhaling, reflectie en toepassing in de praktijk. De metafoor van een Gym is daarom bewust gekozen: net als fysieke fitheid vraagt professionele effectiviteit om blijvend onderhoud. Deelnemers kunnen zelfstandig trainen en/of werken met een persoonlijke coach en/of deelnemen aan intervisie- en groepssessies.

“Het idee is dat we zoveel verschillende mogelijkheden bieden in één vaste prijs, dat je altijd de manier vindt die op dat moment bij jou, jouw uitdagingen en jouw agenda past.”

Deelnemers uit onder meer de eerder gegeven Leergang Leiderschap in Duurzaamheid en coachingssessies van We Are Robin geven terug dat zij concreet anders zijn gaan handelen:

“ik was altijd met data bezig en anderen aan het overtuigen, maar nu richt ik me op heel andere invloedstijlen”- Duurzame Energieadviseur

“ik heb beter in balans wanneer ik moet vasthouden en doorzetten, en wanneer ik het even kan laten vieren”-Duurzaamheidsmanager schoonmaakbedrijf

“ik heb tijdens de trainingen met een trainingsacteur goed kunnen oefenen met een vraagstuk waar ik tegenop zag. Inmiddels heb ik zin om hier het leiderschap in de organisatie op te pakken”-Duurzaamheidsmanager bouw

De Sustainability Gym is beschikbaar in drie varianten: Grow (basis), Lead en Switch, afgestemd op verschillende ervaringsniveaus en ontwikkelbehoeften.

