Dankzij de innovatieve energie-infrastructuur van Watts In Store krijgt Nederland zijn eerste Mega Charging Hub voor zwaar transport. In een gebied met netcongestie maakt het bedrijf samen met Sakko Groep de introductie van de eerste Autel MCS-lader op het Europese wegennet mogelijk. Het nieuwe snellaadplein in Roosendaal biedt 10 opstelplaatsen voor bussen en trucks en 16 reguliere AC-oplaadpunten, zodat in totaal 26 voertuigen gelijktijdig kunnen laden.

Slim energiemanagement opent de weg naar snelladen in net-congestiegebieden

In Roosendaal koppelt Watts In Store een 2 MWh batterij aan een 600 kWp zonnestroomsysteem. Deze opzet, met een totale opslagcapaciteit van 2.150 kWh, maakt het mogelijk de lokaal opgewekte energie optimaal te benutten en op te schalen tot de eerste 1 MW-snellader voor zwaar transport in Nederland. Door een goede energie-analyse kan door slim te balanceren tussen opwek, opslag en afname het lokale elektriciteitsnet worden ontzien en is het dus toch mogelijk een groot laadplein te realiseren.

Nieuwe standaard voor logistieke hubs en transporteurs

De Mega Charging Hub geeft transportbedrijven en logistieke knooppunten toegang tot betrouwbare laadinfrastructuur die schaalbaar en toekomstbestendig is. Waar veel locaties kampen met capaciteitsbeperkingen, zorgt deze oplossing voor kortere laadtijden, lagere operationele kosten en een lagere CO₂-footprint. Het is een blauwdruk voor hoe grootschalige laadinfrastructuur kan functioneren in een druk energiesysteem.

“We laten met dit project zien dat de energietransitie om meer gaat dan alleen laadpunten plaatsen,” zegt Willem van de Heijden, commercieel manager bij Watts In Store. “Door slim om te gaan met energieopslag, opwek en netcapaciteit creëren we een robuuste infrastructuur die klaar is voor de groei van elektrisch zwaar transport. Dit is een volgende stap in het betrouwbaar elektrificeren van logistieke ketens.”

De elektrificatie versnelt

Het project in Roosendaal sluit naadloos aan op de snelle elektrificatie van zwaar transport. De vraag naar snellaadinfrastructuur voor vrachtwagens groeit de komende vijf jaar exponentieel. Europese regelgeving en strengere emissienormen versnellen dit proces. Het concept van Watts In Store toont hoe slimme regie over energie de uitrol van laadvoorzieningen mogelijk maakt. Ook op plekken waar het net eigenlijk geen ruimte meer heeft.

Feestelijke opening

De Mega Charging Hub wordt feestelijk geopend op donderdag 25 september 2025 bij Hof Kabelfabriek, de Ziel 1 in Roosendaal. Pers, partners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om deze innovatieve locatie te bezoeken. Inloop vanaf 14.30, de opening begint om 16.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

Over Watts In Store

Met meer dan 25 jaar ervaring in de energiesector neemt Watts In Store het voortouw in de energietransitie en helpt het ondernemers sneller en slimmer naar een duurzame toekomst. Het bedrijf ondersteunt logistieke dienstverleners en vastgoedontwikkelaars en beheerders bij hun energie-uitdagingen.

Als onafhankelijke partij kiest Watts In Store altijd de beste oplossingen voor elke situatie. Het team volgt marktinnovaties, productontwikkelingen en tarieven op de voet en werkt wereldwijd samen met de meest vooruitstrevende leveranciers. Of het nu gaat om batterijen, laadoplossingen, een Energy Management System (EMS) of een modulaire microgrid: Watts In Store ontwikkelt, realiseert en financiert de optimale, duurzame energie-infrastructuur, afgestemd op netaansluitingen en gebruikswensen. Zo helpen we ondernemers om flexibel te blijven en proactief kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.