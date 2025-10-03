Met de aankomst van de BaseLoad Power Hub in de Eemshaven is een nieuwe mijlpaal voor de Nederlandse energietransitie en voor de ontwikkeling van de Groningen Hydrogen Valley bereikt. De innovatieve installatie is het eerste platform voor waterstofproductie en waterstofopslag dat is ontworpen en gebouwd voor offshore omstandigheden. Op 3 oktober overhandigde Crosswind, een joint venture van Shell en Eneco, het platform aan de nieuwe eigenaar DOT, voor verdere kennisontwikkeling van waterstofproductie.

BaseLoad Power Hub in Eemshaven

De Baseload Power Hub kwam op 27 september om 17 uur aan in de Eemshaven, na een tocht over zee vanuit Italië. Daar werd het compacte platform voor de productie en opslag van waterstof in twee jaar tijd gebouwd. Het platform is 23 bij 46 meter groot, weegt 1.800 ton en combineert een elektrolyser van 2,5 megawatt, 1.200 kilo aan waterstofopslag en een conversiemodule met een elektrische batterij van 1 megawatt en een opslagcapaciteit van 5 MWh.

In de Groningse Eemshaven werd een nieuwe bestemming gevonden voor het waterstofplatform. Hier zal de nieuwe eigenaar DOT (Delft Offshore Turbine) de Baseload Power Hub, hernoemd tot Phynix, gebruiken voor verder onderzoek, om zo meer inzicht te krijgen in de productie en opslag van groene waterstof. DOT zoekt hierbij samenwerkingen met universiteiten en bedrijfsleven. Ook blijft een team van Shell Technology bij het waterstofplatform betrokken.

Investeren in het noorden van Nederland

“We zijn trots op onze bijdrage aan dit groene waterstofplatform”, zegt president-directeur Shell Nederland Frans Everts. “Met de overhandiging aan DOT bevorderen we verdere kennis en innovatie in de energietransitie. Het is goed dat dit project in het noorden van Nederland plaatsvindt en bij kan dragen aan de waterstofeconomie in Groningen.”

“De vraag naar groene waterstof als drager van duurzame energie is nog klein, maar zodra de vraag toeneemt moeten we hier als sector klaar voor zijn zodat we snel en efficiënt kunnen opschalen”, vult Karen de Lathouder, chief operating officer Assets van Eneco, aan. “Daarom is onderzoek naar de mogelijkheden van waterstof en opslag ervan van groot belang. Zo kunnen we waterstof straks ook als flexibele energiebron inzetten wat bijdraagt aan het beperken van netcongestie.”

Toekomstige toepassingen van groene waterstof

Als nieuwe eigenaar wil het in 2014 opgerichte DOT gaan bijdragen aan de ontwikkeling van de Groningse en Nederlandse waterstoftechnologie. DOT beschouwt Phynix als dé plek waar onderwijs, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen intensief kunnen samenwerken om innovatie snel te vertalen naar vaardigheden en toepassing op de werkvloer.

“Phynix demonstreert hoe leren, opschalen en opleiden hand in hand kunnen gaan”, zegt Jan van der Tempel, directeur van DOT. “We starten op land om capaciteit op te bouwen, terwijl we kennis ontwikkelen én delen. De eindbestemming is de Noordzee: daar kan de installatie bijdragen aan de waterstofvoorziening van morgen.”

Nederlandse waterstofeconomie

De nieuwe toekomst van het waterstofplatform wordt gesteund door onder meer zeehavenautoriteit Groningen Seaports en MissieH2, de belangenbehartiger van bedrijven in de Nederlandse waterstofeconomie.

“Door de Eemshaven zijn wij als Groningen Seaports internationaal topspeler in de ontwikkeling van energieontwikkeling op zee”. zegt Bart Jan Hoevers, CEO van Groningen Seaports. “Met de komst van de Baseload Power Hub versterken we onze positie als proeftuin voor innovatieve waterstoftechnologie. Dit project laat zien hoe we als energiehaven in samenwerking met regionale bedrijven en kennispartners bij uitstek de juiste plek weten te bieden en direct bijdragen aan de versterking van de Hydrogen Valley.”