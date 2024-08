Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) hebben in een recent onderzoek aangetoond dat het recyclen van voedselverpakkingen, zoals plastic melkflessen, zeer uitdagend is maar met specifieke sorteermethoden wel degelijk mogelijk. Door gebruik te maken van markers of AI-herkenning kunnen deze verpakkingen op termijn effectief worden gescheiden, wat de kans op besmetting in het recyclaat aanzienlijk verkleint en de voedselveiligheid waarborgt.

Uitdagingen in de recycleketen

HDPE-melkcontainers zijn vanwege het design uitermate geschikt om te worden gerecycleerd tot nieuwe voedselverpakkingen. Dat was tot op heden nog niet mogelijk vanwege de beperkingen in de manier van inzamelen en sorteren. Het grootste probleem is de mogelijke aanwezigheid van onbedoelde stoffen (contaminanten) in het recyclaat. Vooral het samenpersen van verschillende soorten HDPE plastic verpakkingen tot balen zorgt ervoor dat voedselverpakkingen vervuild raken. Dit maakt het onmogelijk om te garanderen dat het gerecycleerde plastic veilig is voor voedselverpakkingen.

Diepgaand onderzoek naar contaminatiebronnen

Het onderzoek, uitgevoerd door Wageningen University & Research in samenwerking met partners binnen het InReP-project (An Integrated approach towards Recycling of Plastics), volgde de reis van plastic HDPE-melkflessen van productie tot recycling. Op verschillende punten in het proces werden de flessen onderzocht om te achterhalen waar en hoe vervuiling optreedt, met als doel om de vervuilingsbronnen te identificeren en zo de veiligheid van gerecycled plastic voor voedselverpakkingen te verbeteren.

Oplossingen en toekomstperspectieven

Als mogelijke oplossing wordt voorgesteld om markers of AI-herkenning toe te passen als sorteermethode. Daarnaast wordt ook verpakkingsstandaardisatie als een mogelijke oplossing gezien, zodat grote hoeveelheden van hetzelfde materiaal efficiënt kunnen worden gesorteerd en verwerkt.

Circular Plastics Initiative en de weg naar een circulaire economie

Het onderzoek maakt deel uit van het programma van het Circular Plastics Initiative (CPI) , dat zich o.a. richt op de analyse en monitoring van contaminanten en de kwaliteitsverbetering van gerecycleerde plasticstromen. Het onderzoek naar de HDPE-flessen is hier een mooi voorbeeld van.

Tijdens de aankomende Circular Plastics Conference 2024 op 26 september 2024 zal dit thema verder worden uitgediept. De conferentie biedt een platform voor het verbeteren van transparantie in de waardeketens door middel van informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen, mede dankzij de betrokkenheid van TI-COAST, het Top Institute for Comprehensive Analytical Science and Technology. De verwachting is dat dit thema de komende tijd aan belang zal winnen, waarbij nieuwe samenwerkingsverbanden zullen worden verkend om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen.

Over het Circular Plastics Initiative (CPI)

Het Circular Plastics Initiative (CPI) is een samenwerking tussen het Dutch Polymer Institute (Eindhoven) en het Institute for Sustainable Process Technology (Amersfoort). CPI streeft ernaar om circulariteit in de kunststofindustrie op grote schaal te bevorderen. ISPT, als toonaangevend instituut voor open innovatie in de Nederlandse procesindustrie, werkt aan een duurzame en circulaire industrie tegen 2050. DPI biedt een platform voor samenwerking tussen bedrijven en academische groepen om nieuwe inzichten in polymeren te verkrijgen. Samen richten zij zich op de volledige waardeketen en de technologische, logistieke en maatschappelijke uitdagingen die daarbij horen.