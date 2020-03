Waalse AMB-Ecosteryl biedt duurzame oplossing in onschadelijk maken van ziekenhuisafval

Het Waalse bedrijf AMB-Ecosteryl draait overuren in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Het bedrijf dat al achttien jaren actief is in de verwerking van medisch afval, ontwikkelde een duurzame magnetron om dit vuilnis veilig en snel te behandelen. Ze krijgen momenteel veel aanvragen binnen uit verschillende landen, onder meer ook uit China. De uitbraak van het coronavirus legt een grote druk op medische faciliteiten en materialen. Schorten, maskers en handschoenen worden massaal ingezet wanneer het vermoeden van besmetting heerst. Na gebruik gaan deze direct in de ziekenhuismagnetron om vernietigd te worden.

Meer aanvragen dan normaal

De vraag naar de afvalverwerkingsmachines is groot. Voor de coronacrisis waren er ruim 120 magnetrons van AMB-Ecosteryl in gebruik, verspreid over 50 landen. In februari werden er alleen al door China meer dan 100 nieuwe aanvragen ingediend. Er werd zelfs een Chinese medewerker aangenomen om alle aanvragen te kunnen afhandelen. AMB-Ecosteryl heeft een productiecapaciteit van ongeveer vijftien machines per jaar. Er wordt nu gekeken of het bedrijf een beroep kan doen op regionale onderaannemingen om de productie tijdelijk te verdubbelen.

Een duurzaam alternatief

Ziekenhuisafval wordt in veel gevallen nog altijd verbrand; een kostbaar proces met veel CO2-uitstoot. Met de magnetron kan het afval direct onschadelijk worden gemaakt. Eerst versnipperen de Ecosteryl-machines het afval om het volume met 80% te verminderen alvorens het een uur lang door de magnetron op 100° te laten lopen. Hierna is het gereduceerde afval vergelijkbaar met huishoudelijk afval en kan het fijn gesorteerd worden om te worden gerecycled of als alternatieve brandstof te worden gebruikt. Uiteindelijk gaat slechts 15% van het afval naar de stortplaats.

“We verkorten de transporttijd doordat ziekenhuizen direct zelf hun vuilnis kunnen behandelen. Waar nodig kunnen zij ook prioriteit geven aan materialen die in contact zijn gekomen met een besmette patiënt.”, aldus Romain Dufrasne, project coördinator bij AMB Ecosteryl.