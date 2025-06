Op 10 juni werd het Koplopersymposium ‘Vieren & Inspireren‘ georganiseerd door het Koploperproject Duurzaam Ondernemen Ede en partners bij Restore Kringloopbedrijf. De 11 deelnemende bedrijven, waaronder ook de winnaar Waaijenberg Groep, rondden hiermee de eerste editie van het Koploperproject formeel af. De initiatiefnemer van dit Koploperproject, de gemeente Ede en de partners Rabobank en aaff, kijken tevreden terug op de behaalde resultaten.

Circulaire aftrap

Roelf Jager van Restore heette zo’n 40 bezoekers hartelijk welkom op het Koplopersymposium. Daarna volgde een rondleiding om te ervaren wat de toepassing van circulaire economie betekent. Elke stroom krijgt hier waarde. In een tweede leven of als grondstof voor een nieuw product. Als nabrander van de rondleiding kreeg de groep nog praktische tips zoals het belang van samenwerken om minder nieuwe grondstoffen in te kopen, CO2-uitstoot te reduceren en te innoveren. Ook werden de plannen voor het Circulaire Ambachtscentrum getoond en het belang voor ondernemers benadrukt.

Wie zijn de Koplopers?

Fydro, Aboma, Technofil, EMRI, Van de Hoef Logistiek, Exclusieve Schoorstenen, Timmerfabriek Budding, ACV Groep, Stomphorst Fiscaal Raadgevers, Waaijenberg Groep en Restore hebben de afgelopen 9 maanden door middel van het Koploperproject stappen gezet in het verduurzamen van hun eigen organisatie. De bedrijven presenteerden zichzelf in korte video’s aan het publiek.

Dubbele inspiratieboost

Ter inspiratie van de koplopers en bezoekers stonden twee banksessies op het programma. Lekker praktisch in gesprek met Sina Salim, Innovatiemakelaar RCT Gelderland, over duurzame innovatie en Carlijn Pluijmakers van Stadslab Stingerbol, over brede welvaart. Sina heeft tientallen maakbedrijven begeleid in hun zoektocht naar duurzame en toekomstbestendige verdienmodellen. Hij vertelde onder andere over Paperfoam: van zetmeel naar slimme AI-inspectie en over het bedrijf Lagemaat & Leadax dat circulair is gaan bouwen met oude materialen. Carlijn vertelde over hoe ze met haar eigen social enterprise mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt activeert en op een hele praktische manier de kennis en vaardigheden bij brengt om weer aan de slag te kunnen. Intussen werkt ze hard aan de ontwikkeling van de Stingerbol in Ede. Dit wordt artistieke broedplaats en een inspirerende locatie waar voor iedereen de grote thema’s duurzaamheid, gelijkheid en innovatie tastbaar en toegankelijk worden. Daarbij worden de 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (SDG’s) omarmd en vertaald naar de praktijk van alledag.

Uitreiking Koploperprijs

Voorafgaand aan het evenement hebben de deelnemers een brief van een fictieve opdrachtgever over hun duurzaamheidsbeleid beantwoord. De jury – bestaande uit Dorien de Leest (aaff), Sina Salim en Carlijn Pluijmakers – had zich hier al eerder over gebogen en de brieven langs een 9-tal criteria gelegd om vervolgens een winnaar te kiezen. De spanning steeg dan ook toen juryvoorzitter Dorien het juryrapport voorlas: “de winnaar heeft een duidelijke visie op duurzaam ondernemen en handelt hier ook naar. Hij heeft een aantal duurzaamheidscertificaten behaald zoals Groen Gedaan en het keurmerk Sociaal Ondernemen. Hij besteedt aandacht aan milieuthema’s zoals afval en hergebruik. Een leuk voorbeeld daarvan is de kringloopdoos die ingezet wordt om recycling te promoten bij verhuizingen”. Tijd voor de feestelijke onthulling: Piet van der Wal van Waaijenberg Groep nam de Koploperprijs in ontvangst!

Uitreiking Koplopercertificaten

Als kers op de taart reikte Wethouder Arnold Versteeg het Koplopercertificaat uit aan alle Koplopers. Hij had voor iedere koploper een persoonlijk woordje. Hij vroeg aan de deelnemers wat ze aan het Koploperproject gehad hebben, moedigde aan om door te gaan en is vooral heel trots op deze Koplopergroep. De wethouder kondigde aan dat er in september een 2e editie van het Koploperproject Ede van start gaat en dat de gemeente ook deze editie van harte ondersteunt samen met de partners Rabobank en aaff. Er wordt nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje en hapjes.

Over het Koploperproject Duurzaam Ondernemen Ede

De 11 Koplopers waren Fydro, Aboma, Restore Kringloop, Technofil, Van de Hoef Logistiek, Exclusieve Schoorstenen, Timmerfabriek Budding, ACV Groep, Stomphorst Fiscaal Raadgevers, Waaijenberg Groep en EMRI.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners in Ede: de gemeente Ede, aaff (voorheen Alfa Accountants), Edes Bedrijfs Contact (EBC) en Rabobank Vallei en Rijn. De Koplopers werden begeleid door adviseurs Elise Vonk en Monique Morée (leden van De Zwerm), die op hun beurt werden ondersteund door Remco van Dijk (regiocoördinator Koploperproject Gelderland) en Jaap de Vries (landelijke coördinator).