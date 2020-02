Vynova lanceert ‘bio-attributed’ pvc-gamma

Chemiebedrijf Vynova brengt een lijn ‘bio-attributed’ pvc op de markt die klanten in alle sectoren zal helpen om te innoveren en hun pvc-producten duurzamer te maken. Het nieuwe pvc-gamma zal geproduceerd worden in de Nederlandse vestiging van Vynova in Beek en op de Franse site van Vynova in Mazingarbe.

Het nieuwe pvc-gamma wordt geproduceerd op basis van hernieuwbaar ethyleen. Dat is een grondstof die afkomstig is van gecertificeerde biomassa van de tweede generatie, wat betekent dat de biomassa niet concurreert met de voedselketen. Dankzij de introductie van hernieuwbaar ethyleen zijn er aanzienlijk minder fossiele grondstoffen nodig dan bij het conventionele productieproces van pvc. Dit zorgt voor een vermindering van de CO 2 -uitstoot met meer dan 90%*. Petrochemiebedrijf SABIC levert het hernieuwbaar ethyleen aan Vynova vanuit zijn productielocatie in Geleen (Nederland).

Geen toegevingen op kwaliteit of prestaties

Het ‘bio-attributed’ pvc-gamma voldoet aan exact dezelfde strenge eisen inzake kwaliteit en materiaalspecificaties als Vynova’s conventioneel geproduceerde pvc. Bovendien kunnen klanten het nieuwe pvc met hun bestaande apparatuur en onder identieke procesomstandigheden verwerken.

“Met deze nieuwe generatie pvc komen we tegemoet aan de toenemende vraag van klanten om een volgende stap te zetten naar een meer circulaire pvc-sector. Ons ‘bio-attributed’ pvc-gamma zal onze klanten helpen om verder te innoveren en hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen, zonder enige toegeving op het vlak van kwaliteit of prestaties”, zegt Jonathan Stewart, Vice President PVC Business Management bij Vynova.

Vynova’s ‘bio-attributed’ pvc-gamma is geschikt voor zowel harde als zachte pvc-toepassingen in alle sectoren en omvat verschillende K-waarden. Het nieuwe gamma zal in een eerste fase geproduceerd worden in de vestigingen van Vynova in Beek (Nederland) en Mazingarbe (Frankrijk).

Sterke focus op duurzaamheid

“De ontwikkeling van ons nieuwe ‘bio-attributed’ pvc-gamma is nogmaals een bewijs van onze sterke focus op duurzaamheid in de pvc-waardeketen”, zegt Vynova President Stefan Sommer. “In dat kader zijn we ook een actief lid van VinylPlus®, het vrijwillige programma voor duurzame ontwikkeling van de Europese pvc-sector, en we zullen deze inspanningen voor een duurzamere pvc-industrie blijven ondersteunen.”

Het hernieuwbaar ethyleen dat wordt gebruikt voor de productie van Vynova’s ‘bio-attributed’ pvc is afkomstig van SABIC en maakt deel uit van het TRUCIRCLE™-initiatief. Dat is SABIC’s complete portfolio van oplossingen voor recycling-gericht ontwerp, mechanisch gerecyclede producten, gecertificeerde circulaire producten uit grondstofrecycling van plastic afvalstromen, evenals gecertificeerde hernieuwbare producten op basis van biogebaseerde grondstoffen.

Frederik Hoornaert, Director European Cracker Business bij SABIC, benadrukt het belang van downstream samenwerkingen zoals deze met Vynova, als onderdeel van de bredere duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf om een transformatie van de hele waardeketen te stimuleren: “We zijn blij dat we onze samenwerking met Vynova kunnen uitbreiden naar onze hernieuwbare grondstoffen. Zo kunnen we ons productaanbod ook verderop in de waardeketen aanbieden. SABIC innoveert voortdurend om duurzame en milieuverantwoorde oplossingen te ontwikkelen die de circulaire economie ondersteunen.”

Massabalans-methode

Vynova werkte samen met Meo Carbon Solutions, een Duitse adviesgroep gespecialiseerd in duurzaamheid, en koos het ISCC PLUS certificeringsschema voor de certificatie van haar ‘bio-attributed’ pvc. Het bedrijf hanteert daarbij een massabalans-methode. ISCC is een internationaal duurzaamheidscertificeringsysteem dat alle duurzame grondstoffen omvat, inclusief circulaire en hernieuwbare materialen en biomassa uit landbouw en bosbouw. Het ISCC PLUS certificeringsschema vereist een strikte traceerbaarheid en wordt door onafhankelijke externe auditeurs gecontroleerd.

* Gebaseerd op een recente interne levenscyclusanalyse door SABIC die via een peerreview is doorgelicht en de Eco-profile-studie naar mvc en pvc van PlasticsEurope uit 2015.