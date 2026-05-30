De studenten van VUB Racing hebben deze week hun nieuwe Formula Student-racewagen “Phaëton” voorgesteld. De elektrische bolide werd onthuld tijdens de jaarlijkse rollout van het team en moet deze zomer deelnemen aan de internationale Formula Student-wedstrijden in Duitsland en Zwitserland.

Phaëton is het nieuwste prototype van het studententeam van de Vrije Universiteit Brussel, dat sinds enkele jaren volop inzet op duurzame racewagens. Net als de vorige generaties combineert de wagen elektrische aandrijving met innovatieve materialen en een uitgesproken “built, not bought”-filosofie: studenten ontwerpen en bouwen zo veel mogelijk onderdelen zelf. “We hebben dit jaar enorm ingezet op onze zelfrijdende wagen”, zegt team manager Mathias Van Hauwe. “Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. We konden voor het eerst onze wagen zelf laten rijden zonder piloot, wat een enorme prestatie is”.

Opvallend is de doorgedreven focus op duurzaamheid. Waar klassieke racewagens vooral gebruikmaken van carbon fibre, kiest VUB Racing bewust voor biocomposieten op basis van vlasvezels. Volgens het team reduceert de productie van vlasvezels de CO₂-uitstoot met een factor 37 in vergelijking met traditionele carbon fibre. Door die natuurlijke vezels te combineren met een biohars, ontwikkelden de studenten composietonderdelen met een aanzienlijk kleinere ecologische voetafdruk. Die materialen worden gebruikt in verschillende onderdelen van de aerodynamische componenten van de wagen.

“Wij geloven dat echte duurzaamheid verder gaat dan woorden alleen”, klinkt het bij het team. “Met onze wagen willen we tonen dat performante engineering en duurzaamheid perfect samen kunnen gaan.”

De nieuwe racewagen is ontwikkeld door een multidisciplinair studententeam met profielen uit ingenieurswetenschappen, elektronica, informatica, communicatie en economie. Maandenlang werkten de studenten aan simulaties, aerodynamica, elektronica en de elektrische aandrijflijn in het FabLab Brussels op de VUB-campus, waar ze gebruikmaakten van onder meer 3D-printers, CNC-machines (een computergestuurde machine die materialen zoals metaal, hout, kunststof of steen heel precies kan bewerken. CNC staat voor Computer Numerical Control) en lasercutters.

Formula Student geldt wereldwijd als een van de meest prestigieuze engineeringcompetities voor studenten. Teams worden niet alleen beoordeeld op snelheid, maar ook op energie-efficiëntie, innovatie, engineering en het volledige ontwerp van de wagen. Met Phaëton wil VUB Racing de volgende zomer internationaal indruk maken op de circuits van Duitsland en Zwitserland. “Duitsland is de meest prestigieuse race binnen onze competitie”, weet Van Hauwe. “We hebben hard gewerkt om hiervoor te kwalificeren en we zijn dan ook enorm trots dat we als Brussels team hieraan mee kunnen doen.”