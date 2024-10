Van 2026 tot 2030 komt er meer dan € 1,6 miljard beschikbaar voor de verduurzaming en innovatie van de vervoerssector. Dit komt door de invoering van de vrachtwagenheffing. De netto-opbrengst van de vrachtwagenheffing wordt namelijk geïnvesteerd in de sector.

Minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat: “Met de vrachtwagenheffing zetten we samen met de sector een belangrijke stap naar de toekomst. We investeren in innovatie en verduurzaming, zodat onze vervoerssector voorbereid is op de toekomst.”

Een belangrijk onderdeel van deze investering is de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET), die gericht is op het stimuleren van de aankoop van emissievrije vrachtwagens. Op 1 oktober was hiervoor nog € 22 miljoen beschikbaar. Vanwege de grote belangstelling was dit budget binnen twee dagen al op. Ook vorige keren was er een overweldigende vraag naar de subsidie en was het beschikbare budget steeds binnen één tot enkele dagen uitgeput. AanZET zal ook komende jaren weer worden opengesteld.

In de komende jaren gaat het ministerie aan de slag met vijf maatregelen om de transitie naar een duurzame vervoerssector te ondersteunen. Meer dan de helft van de beschikbare € 1,6 miljard wordt besteed aan AanZET, namelijk zo’n € 980 miljoen. Daarnaast gaat het om subsidies om de aanleg van laadpalen voor elektrische vrachtwagens en waterstof-vrachtwagens en -tankstations te stimuleren. Ook is er geld gereserveerd voor onderzoek naar innovaties zoals opladen tijdens het rijden en maatregelen om de efficiëntie in de logistiek te verbeteren.

Vanaf 2026 gaan binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens vrachtwagenheffing betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Deze heffing gaat gelden voor vrachtwagens met een gewicht van 3.500 kg of meer. De vrachtwagens betalen per gereden kilometergemiddeld € 0,167 cent per kilometer (prijspeil 2023). Hoe schoner en lichter de vrachtwagen, hoe lager de heffing.