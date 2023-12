Voskamp Groep zet haar bedrijventerrein op locatie Almelo om tot een Twents Klimaatplein. Door stroken straatwerk uit het terrein te halen en deze te vervangen door eetbare groenstroken, hoopt het bedrijf meer biodiversiteit terug te brengen naar het bedrijventerrein Twentepoort Oost. Voskamp Groep is het eerste bedrijf dat binnen het project ‘Twentse Klimaatpleinen’ haar bedrijfsterrein klimaatbestendig heeft gemaakt.

Op 24 november legde Voskamp Groep de laatste hand door met medewerkers en vrienden van de organisatie de laatste planten in de grond te zetten. Vrijwel alle planten op het terrein zijn eetbaar. Wanneer ze klaar zijn om geoogst te worden, mogen de medewerkers van Voskamp Groep ze meenemen. Hans van Es, directieadviseur duurzaamheid, vertelde waarom de organisatie hiermee aan de slag ging: “Ons gebouw was eigenlijk een hele grijze plek; een grijs gebouw met een grijs parkeerterrein. De biodiversiteit rondom dat gebouw is gewoon weg. Dat past niet bij wie we willen zijn, dus daar moesten we iets aan doen.” De verduurzaming van locatie Almelo is daarmee nog niet afgerond. Zo zijn er al plannen voor de installatie van groene gevelbekleding.

Het verbouwen van het klimaatplein werd gedaan in het kader van het project ‘Twentse Klimaatpleinen’. Dit project is een samenwerking tussen o.a. Stichting Pioneering, Waterschap Vechtstromen, Hogeschool Saxion en Aveco de Bondt. Binnen dit project worden bedrijven en organisaties aangemoedigd om grijze terreinen, zoals schoolpleinen, parkeerplaatsen en bedrijventerreinen, klimaatbestendig te maken. Zo draagt het project bij aan het verminderen van wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling en vergroot het de biodiversiteit in Twente.