Voor het eerst in de Nederlandse baggerhistorie is een grootschalige baggeroperatie volledig batterij-elektrisch uitgevoerd. Voor een pilotproject werden de dieselmotoren van het baggerschip Christaan P. van Van Oord ingewisseld voor twee grote batterijcontainers en een waterstofinstallatie. De resultaten van deze pilot bieden waardevolle inzichten die de baggersector helpen om volledig emissieloos te kunnen werken. Het project is ontstaan vanuit het samenwerkingsverband ZEDhub, in samenwerking met Smart Delta Drechtsteden, Van Oord, gemeente Dordrecht en Havenbedrijf Rotterdam.

Over het pilotproject

Voorafgaand aan het pilotproject werd het kraanschip Christiaan P. omgebouwd, waarbij de dieselmotoren werden ingewisseld voor twee grote batterijcontainers van 870 kWh. Deze batterijen werden in de nacht opgeladen aan het walstroompunt van gemeente Dordrecht. Met deze batterijcontainers kon het schip ongeveer een dag baggeren. Ook werd een waterstof brandstofcel en een waterstofopslagcontainer aan boord geïnstalleerd, waarmee de batterijen met waterstof werden opgeladen wanneer er geen walstroom beschikbaar was. Normaal gesproken verbruikt een schip van dit type wekelijks ongeveer 2.000 liter diesel. Ter vergelijking: met die hoeveelheid kan een zuinige dieselauto meer dan 40.000 kilometer rijden. In deze pilot werd dit verbruik teruggebracht naar nul.

Leen Paans (Havenmeester, gemeente Dordrecht): “Als overheid hebben wij de ambitie om CO2-emissie te reduceren. Daarom zijn we een meerjarencontract aangegaan met Van Oord, een partij die dezelfde duurzame visie deelt. Bij een aanbesteding van zo’n contract, nemen wij dit duurzame criterium altijd mee in de gunningscriteria. Zo moedigen we bedrijven aan om hier werk van te maken en treden wij op als launching customer, waarmee we als eerste afnemer innovatie bevorderen. Als overheid kunnen we hierin een juiste afweging maken, waarbij we de markt niet overvragen met onrealistische eisen. Deze pilot in de zeehaven van Dordrecht geeft juist een realistisch beeld van wat wel mogelijk is.”

Delen resultaten pilot

Tijdens het pilotproject werd onderzocht hoe effectief en efficiënt batterij-elektrisch baggeren in de praktijk is. Er zijn diverse metingen uitgevoerd naar onder andere het energieverbruik bij varen op verschillende snelheden en diverse soorten baggerwerkzaamheden. Ook is onderzocht hoe de batterijen kunnen laden via walstroom, via de eigen generator van het schip en of de batterijen constant opgeladen kunnen worden tijdens het werk met behulp van waterstof. De proef is uitermate positief verlopen. De verzamelde data worden verder geanalyseerd en gebruikt om toekomstige baggerprojecten emissieloos uit te voeren.

Arjen de Jong (Directeur ZEDHub): “Dit project is ontstaan vanuit ZEDHub, waar bedrijven, onderwijs en overheid samenwerken om de energietransitie in de baggersector te versnellen. Een mooi voorbeeld van hoe we technische en economische haalbaarheid en risico’s onderzoeken en verbeteren. Door onze inzichten te delen met de Nederlandse baggersector, helpen we de gehele keten vooruit.”

Cor Paans (Manager Paans Van Oord): “We zijn uitermate trots op ons technische team dat deze pilot vlekkeloos heeft voorbereid en uitgevoerd. De goede samenwerking met de toeleverende bedrijven (DENS, Nexus Energy en Roger Energy) en samenwerkingspartners was van groot belang voor het succes. De uitkomsten van deze pilot leveren een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Van Oord.”