Onder invloed van de klimaatcrisis verandert de wereld snel. Kan de wereld van opera mee veranderen? In de zesdelige podcastserie Making an Opera: Hoe doen we dat groen? gaat podcastmaker Stef Visjager achter de schermen bij De Nationale Opera, die de ambitie heeft om een klimaatneutrale opera te produceren over de zaak Shell. Al snel blijkt dat dit nog niet zo makkelijk is. Ontdek hoe dat zit in Making an Opera: Hoe doen we dat groen? vanaf 11 maart op NPO Luister.

Podcastmaker Stef Visjager: “Door mee te lopen bij De Nationale Opera heb ik verrassende inzichten gekregen in wat vergroenen nu écht betekent, en hoe complex dat is. Je kunt het wel willen, maar doe het maar. Het heeft me ook geleerd dat het belangrijk is om in gesprek te blijven, in plaats van elkaar de maat te nemen. Misschien kan deze podcast daaraan bijdragen.”

De Nationale Opera heeft grootse groene ambities. The Shell Trial, een opera van de Amerikaanse componist en Pulitzerprijs-winnaar Ellen Reid, gaat in Amsterdam in wereldpremière in het jaar waarin Shell in hoger beroep gaat in de rechtszaak die Milieudefensie aanspande. Het stuk geldt als pilot voor toekomstige klimaatneutrale producties van De Nationale Opera. Lukt het om een duurzame voorstelling neer te zetten, zonder in te boeten aan de hoogwaardige artistieke kwaliteit?

Met haar eerdere prijswinnende podcast Making an Opera toont Visjager aan hoe er bij het maken van een opera minstens zoveel drama achter de schermen is als op het toneel. Nu is er nog een extra uitdaging: de druk van groene ambities. Visjager onderzoekt hoe dit alles samenkomt in een concreet stuk op de planken. Slaagt het project erin om de eeuwenoude kunstvorm opera midden in de huidige tijd te plaatsen? Hoe verhoudt artistieke vrijheid zich tegenover duurzaamheid? En hoe klimaatneutraal is De Nationale Opera eigenlijk zelf?

Luister Making an Opera: Hoe doen we dat groen? vanaf 11 maart op NPO Luister.