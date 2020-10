Voka begeleidt 88 Vlaamse ondernemingen naar VN-duurzaamheidscertificaat ‘SDG Pioneer’

Voka begeleidde bedrijven al een twintigtal jaren naar duurzaam ondernemerschap via het Milieucharter. Tot er in 2018 een versnelling hoger geschakeld werd door een samenwerking aan te gaan met CIFAL Flanders, de lokale hub van UNITAR, het opleidingsinstituut van de Verenigde Naties. Daardoor kunnen bedrijven die deelnemen aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) voortaan een VN-erkenning ontvangen: een ‘Certificate of Completion’.

Ondernemingen die minstens drie jaar deelnemen aan het traject en daarbij acties opzetten voor elk van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s), krijgen na een positieve evaluatie het UNITAR SDG Pioneer-certificaat. Vandaag kregen de eerste 88 ondernemingen die onderscheiding via het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. In heel België krijgen dit jaar overigens maar 100 bedrijven het SDG Pioneer-certificaat. “Het bewijs dat we niet alleen duurzaam ondernemen prediken in ons Plan Samen Groeien, maar het ook in de praktijk waarmaken en zo als werkgeversorganisatie een unieke rol spelen”, aldus Hans Maertens.

Samenwerking centraal

Niet alleen Voka pleit voor samen groeien, ook UNITAR-directeur Nikhil Seth pleit voor meer samenwerking: “De SDG’s in de praktijk omzetten, lukt enkel door lokale en wereldwijde samenwerkingen om de hele samenleving te bereiken. Door in aparte silo’s te werken kunnen we niet opschalen, wat nochtans de sleutel is tot succes.”

Nog eens meer dan 100 andere ondernemingen worden intussen door Voka klaargestoomd om deze prestigieuze titel te verkrijgen in de komende jaren. De 88 laureaten van dit jaar kunnen overigens nog een stapje verder gaan. Indien zij tijdens de volgende twee jaren een pilootproject rond transitie op poten zetten, zullen zij het SDG Champion-certificaat ontvangen.

“De samenwerking met Voka is voor CIFAL Flanders van groot strategisch belang. We kunnen hierdoor niet alleen méér ondernemingen bereiken om met de SDG’s aan de slag te gaan, het is ook een hefboom voor meer ambitieuze acties en initiatieven die écht het verschil maken in het realiseren van een effectieve kringloopeconomie, gebaseerd op waarden en goed bestuurlijk beleid” zegt Peter Wollaert, UNITAR Fellow en Algemeen Directeur van CIFAL Flanders. “We kijken ernaar uit om ook zoveel mogelijk bedrijven mee te kunnen nemen in het vervolgtraject naar ‘SDG Champion’ om multisectoraal aan een rechtvaardige transitie te kunnen bouwen.”