VNO-NCW Brabant Zeeland steunt de oorspronkelijke plannen voor Powerport Moerdijk. Volgens de ondernemersorganisatie bieden deze plannen de beste basis voor de opgaven rond de toekomstige energievoorziening.

Voor VNO-NCW Brabant Zeeland staat die toekomstige energievoorziening van Nederland en Brabant centraal. De maatschappelijke en politieke ambitie om te verduurzamen en verder te elektrificeren vraagt om nieuwe energie-infrastructuur en de ruimte die daarvoor nodig is. Daarbij gaat het onder meer om verdeelstations, de aanlanding van energie van wind op zee, grootschalige batterijopslag, waterstofproductie, geothermie en andere voorzieningen die nodig zijn voor een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.

Moerdijk ligt daarbij voor de hand als locatie. Het haven- en industriecluster beschikt over de benodigde fysieke ruimte, milieuruimte en bestaande energie-infrastructuur. Daarnaast biedt het gebied ruimte voor de verdere ontwikkeling van circulaire bedrijvigheid en de benodigde groeiruimte voor de industrie in West-Brabant. Daarmee wordt volgens VNO-NCW Brabant Zeeland terecht gekozen voor een perspectief op de langere termijn.

VNO-NCW Brabant Zeeland ondersteunt daarom de Powerport-plannen in de volle omvang zoals die nu voorliggen. De ondernemersorganisatie is van mening dat deze aanpak het beste aansluit bij de opgaven waar Brabant en Nederland de komende decennia voor staan.

Uitwerking van dit scenario kan gevolgen hebben voor de toekomst van de woonkern Moerdijk. Het eventueel verdwijnen of verplaatsen van de woonkern kan echter nooit een doel op zich zijn. Wel kan het een gevolg zijn van keuzes die worden gemaakt rond energie-infrastructuur en industriële ontwikkeling, en van wet- en regelgeving die vraagt om voldoende afstand tussen risicovolle bedrijfsactiviteiten en woongebieden.

Juist daarom is het volgens VNO-NCW Brabant Zeeland belangrijk dat er snel duidelijkheid komt voor bewoners. Zij verkeren al langere tijd in onzekerheid en hebben recht op een besluit dat perspectief biedt voor de toekomst. Daarbij mag geen enkele twijfel bestaan over de compensatie: bewoners mogen er in geen geval op achteruitgaan.

Volgens VNO-NCW Brabant Zeeland is er voldoende informatie beschikbaar om nu een besluit te nemen. Het is tijd om duidelijkheid te bieden over de toekomst van het gebied, met oog voor zowel de energietransitie als de mensen die door de uitkomst worden geraakt.