Provinciale Staten stelden op 5 juni 2026 het Energieperspectief 2050 vast. Dit plan laat zien hoe Brabant overstapt op duurzame energie. In 2050 wil de provincie alleen nog schone energie gebruiken. Die energie komt zoveel mogelijk uit Brabant zelf. Daarvoor moet het energiesysteem de komende jaren flink veranderen.

Duidelijke keuzes voor de toekomst

Het Energieperspectief beschrijft hoe Brabant straks energie opwekt, opslaat en gebruikt. Ook staat erin welke stappen nodig zijn om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De provincie pakt dit samen op met gemeenten, bedrijven en inwoners.

Brabant kiest voor een mix van energiebronnen en maakt daarbij deze keuzes:

We stemmen vraag en aanbod van energie beter op elkaar af in de regio. Zo voorkomen we onnodig transport en benutten we het netwerk slimmer.

We investeren in opslag. Daarmee vangen we pieken en dalen in vraag en aanbod op. Ook breiden we het netwerk uit voor elektriciteit, warmte en waterstof.

Elektriciteit vormt de basis van het energiesysteem. De meeste energie komt straks in deze vorm beschikbaar.

Duurzame gassen, zoals waterstof en groen gas, vullen dit aan. Ze zijn vooral nodig voor industrie, zwaar transport en andere toepassingen waar elektriciteit niet goed past.

Warmte krijgt ook een belangrijke rol, vooral via warmtenetten voor woningen en gebouwen.

Samen met het Rijk onderzoekt de provincie de mogelijkheden van kleine modulaire kernreactoren.

Deze combinatie moet zorgen voor een energiesysteem dat betrouwbaar blijft, ook als het weer verandert of de vraag piekt.

“We maken keuzes die nodig zijn voor de toekomst. We willen dat de energievoorziening schoon, betrouwbaar en betaalbaar blijft. Dat vraagt inzet van ons allemaal.” Gedeputeerde Bas Maes (Energie)

Wat betekent dit voor Brabanders?

De plannen raken iedereen. Huizen krijgen andere manieren van verwarmen en bedrijven stappen over op nieuwe energiebronnen. Tegelijk wil de provincie dat energie voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Gedeputeerde Bas Maes (Energie): “We maken keuzes die nodig zijn voor de toekomst. We willen dat de energievoorziening schoon, betrouwbaar en betaalbaar blijft. Dat vraagt inzet van ons allemaal.”

Extra wensen van Provinciale Staten

Niet alle partijen waren het overal over eens. Daarom namen Provinciale Staten verschillende moties(verwijst naar een andere website) aan. Daarmee geven zij extra richting aan de plannen.

Veel partijen steunen maatregelen voor energiezekerheid in de winter, opslag en waterstof. Over kernenergie en betaalbaarheid verschillen de meningen meer. De provincie werkt deze moties de komende tijd verder uit. Ze komen bijvoorbeeld terug in een van de Brabantse Aanpakken. Daarin vertaalt de provincie de grote lijnen uit het Energieperspectief naar concrete acties per onderwerp, zoals warmte, waterstof en energiebesparing.

Stap voor stap vooruit

Met het Energieperspectief 2050 ligt de koers vast. De provincie gaat nu samen met partners aan de slag. Zo werkt Brabant stap voor stap aan een duurzaam energiesysteem dat werkt voor iedereen.