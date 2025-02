Met veel enthousiasme kondigt Vlerick Business School aan dat het Centre for Sustainable Finance de krachten zal bundelen met het Vlerick Sustainability Centre. Om in te zetten op gemeenschappelijke duurzaamheidskwesties en -thema’s worden alle sectoren en bedrijven samengebracht onder één koepel. Dankzij deze strategische fusie zullen we onze partners en leden nog beter van dienst kunnen zijn.

Een geschiedenis van baanbrekend onderzoek

Het Centre for Sustainable Finance werd opgericht in 2020 en is een pionier op het gebied van duurzaamheidsonderzoek op vlak van finance en de financiële dienstensector. Door de groeiende vraag van andere sectoren werd ongeveer een jaar geleden ook het Vlerick Sustainability Centre opgericht. “Door beide centra samen te voegen kunnen we onze gecombineerde expertise en middelen optimaal inzetten om oplossingen aan te reiken voor de duurzaamheidsuitdagingen waarmee bedrijven in alle sectoren geconfronteerd worden”, zegt professor David Veredas, Associate Dean of Sustainability aan Vlerick Business School.

“Bij ABN AMRO zijn we erg enthousiast over de fusie tussen het Centre for Sustainable Finance en het Vlerick Sustainability Centre. Dit is een belangrijke mijlpaal in onze samenwerking. Door deze samensmelting kunnen we duurzaamheid op een holistischere manier benaderen, zowel vanuit finance als corporate perspectief. De afgelopen jaren heeft onze onderzoekssamenwerking belangrijke inzichten opgeleverd over de invloed van ESG op financiële prestaties en risico’s voor kmo’s. Als Community Partner van het gefusioneerde onderzoekscentrum kijken we er dan ook naar uit om deze waardevolle samenwerking voort te zetten en bij te dragen aan een dynamische uitwisseling van inzichten en kennis.” – Yannick Huygens

Hoofd Corporate Banking bij ABN AMRO België

Een bron van positieve verandering

Het Vlerick Sustainability Centre streeft ernaar positieve verandering te bewerkstelligen bij bedrijven. Als academische instelling kan Vlerick Business School optreden als neutrale speler die zowel academische als bedrijfskennis deelt met partners en leden, in een sfeer van vertrouwen en transparantie. “Samen onderzoeken we relevante duurzaamheidskwesties en delen we wat werkt en wat niet”, voegt David eraan toe.

Wij stellen duurzaamheid centraal door te investeren in duurzame en innovatieve initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een meer inclusieve en klimaatvriendelijke samenleving. Door beide centra samen te voegen, bundelen we de krachten om die transitie optimaal te ondersteunen. Het resultaat is één onderzoekscentrum met een solide academische basis.” – Frank Vandenborre, Group Director Sustainability bij Ageas

Inclusief en collaboratief

Het Centre hanteert een inclusieve aanpak. Dat betekent dat elk bedrijf dat wil inzetten op duurzaamheid welkom is, of ze nu koplopers zijn of gewoon graag willen bijleren. De onderzoeksthema’s worden bepaald in overleg met de stuurgroep, die bestaat uit Community Partners en stichtende leden. Daarnaast werkt het Centre samen met individuele partners aan zeer specifieke onderwerpen. Zo onderzoeken we met Candriam nieuwe methodologieën voor het meten van Scope 3-broeikasgasemissies.

Gemeenschappelijke uitdagingen aanpakken

Hoewel de financiële dienstensector te maken heeft met unieke uitdagingen op het gebied van regelgeving, zijn er veel meer algemene problemen waarmee alle bedrijven geconfronteerd worden. Chief Sustainability Officers zijn bijvoorbeeld op zoek naar manieren om werknemers, klanten, leveranciers en andere stakeholders te overtuigen van duurzame praktijken. Een andere gezamenlijke uitdaging is het meten en verminderen van de uitstoot, met name Scope 3-emissies. Bedrijven hebben ook behoefte aan begeleiding bij het kopen van betrouwbare koolstofkredieten, en advies over hoe ze de biodiversiteit kunnen beschermen door de negatieve milieu-impact van hun dagelijkse activiteiten te beperken. Daarnaast is er de open vraag of technologie – AI in het bijzonder, maar ook andere digitale technologieën – positieve verandering kan stimuleren. Dergelijke technologieën kunnen namelijk bijdragen tot innovatieve oplossingen, maar verbruiken ook veel energie.

Voor een duurzamere toekomst

Met de fusie van het Centre for Sustainable Finance en het Vlerick Sustainability Centre onderstreept Vlerick Business School zijn inspanningen om duurzaamheid in alle sectoren te bevorderen. Door onze krachten te bundelen kunnen we de gemeenschappelijke uitdagingen waarvoor bedrijven staan, beter aanpakken en hen ondersteunen bij hun inspanningen voor een duurzamere toekomst. Professor Veredas concludeert: “Vanuit een breder perspectief zitten we met z’n allen in hetzelfde schuitje: we staan immers allemaal voor dezelfde problemen en hindernissen.”