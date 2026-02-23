Groot nieuws voor treinreizigers: je kunt nu treinen zoeken en boeken via Skyscanner. Geen extra tabbladen. Geen gedoe.

Vliegen is geweldig als het je uitkomt, maar voor sommige reizen is de trein toch beter – je kunt genieten van schilderachtige uitzichten, zoveel bagage meenemen als je wilt en instappen gaat soepel. Bovendien is de uitstoot van treinen per passagierskilometer doorgaans ongeveer een vijfde van die van vliegreizen. De uitstoot van elektrische treinen kan zelfs nog lager zijn, vooral wanneer ze worden aangedreven door hernieuwbare energie.

Overweeg je om de trein te nemen in plaats van het vliegtuig? Dan kan dat via Skyscanner.

Eén zoekopdracht. Meer opties. Geen gedoe.

Meer manieren om je bestemming te bereiken

Treinen zijn nu beschikbaar op Skyscanner en worden momenteel getest – te beginnen met een aantal routes in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zuid-Korea. Je kunt tot 90 dagen vooruit zoeken en deze routes zijn mogelijk zichtbaar als je onze website bezoekt vanuit Europa, Azië of Australië.

We breiden uit, dus houd het in de gaten, want we voegen binnenkort meer routes toe (ja, we zijn nu ook treinfanaten!).

Hoe het werkt

Als een trein een goede optie is — meestal minder dan acht uur, rechtstreeks of met een korte overstap — verschijnt deze net onder de beste resultaten. Je ziet reistijden, prijzen en routes allemaal naast elkaar, zodat je kunt kiezen wat het beste bij je past.