Vincent de Gooyert is per 1 juli 2026 benoemd tot hoogleraar Responsible Sustainability Transitions aan de Faculteit der Managementwetenschappen van Radboud Universiteit.

Het onderzoek en onderwijs van Vincent de Gooyert draaien om het vergroten van het begrip van en het ingrijpen in maatschappelijke transformaties naar duurzaamheid. De Gooyert is opgeleid als ingenieur en socioloog, en in zijn werk streeft hij ernaar om disciplines te overstijgen, door gebruik te maken van en bij te dragen aan methoden op het gebied van stakeholder engagement, systeem dynamica en socio-technische transities. Gedreven door de wens om stakeholders te helpen een breder, meer holistisch begrip te ontwikkelen van complexe duurzaamheidsuitdagingen, past hij participatieve onderzoeksmethoden toe om groepen stakeholders te faciliteren in het ontwikkelen van een gedeeld beeld van duurzaamheidsuitdagingen en in het gezamenlijk identificeren van gecoördineerde strategieën om duurzaamheidstransities te bewerkstelligen.

“Ik kijk er naar uit om samen met alle promovendi, postdocs en andere collega’s de onderzoekslijn naar de dynamiek van duurzaamheidstransities voort te zetten. Hoewel technologie en innovatie vaak een grote rol worden toegedicht, is het verantwoord organiseren van systeemverandering de grote uitdaging van onze tijd.”

Over Vincent de Gooyert

Prof. dr. ir. Vincent de Gooyert (1983, Veldhoven) begon zijn academische loopbaan aan de Technische Universiteit Delft, waar hij zijn Bachelor of Science in Technische Bestuurskunde en Master of Science in Transport, Infrastructure & Logistics behaalde. Vervolgens studeerde hij door aan de Erasmus Universiteit Rotterdam om een Master of Science in Sociologie te halen. In 2011 startte hij zijn promotietraject aan de Radboud Universiteit, waar hij zich verdiepte in welke factoren het verloop van de energietransitie in Nederland bepalen. De energie transitie is een complex samenspel van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die elkaar wederzijds beïnvloeden. In 2015 promoveerde hij op zijn proefschrift “Stakeholder dynamics in the Dutch energy transition,” waarin hij een stakeholder dialoog ontwierp en uitvoerde met ongeveer 100 deelnemers uit verschillende hoeken van de energietransitie.

In aanloop naar zijn promotietraject was De Gooyert gastonderzoeker aan de MIT Sloan School of Management, en tijdens het traject ook aan de Schulich School of Business van de York University. Vervolgens werd hij benoemd tot universitair docent System Dynamics (2016-2021) en tot universitair hoofddocent System Dynamics (2021-2026) aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Vanaf 1 juli 2025 is hij hier ook aangesteld als Afdelingsvoorzitter van de afdeling Bedrijfskunde.

Gedurende zijn carrière heeft De Gooyert diverse prijzen en grote consortiumaanvragen ontvangen, waaronder recent het SPINES project: een onderzoeksproject om infrastructuur te versterken (NWO/NGinfra). Daarnaast is De Gooyert 8 jaar lang als ‘knowledge broker’ (wetenschappelijk adviseur) werkzaam geweest in het Next Generation Infrastructure kennisconsortium, om de brug te slaan tussen wetenschap en de praktijk van infrastructuur beheerders (Rijkswaterstaat, Alliander, ProRail, Havenbedrijf Rotterdam, Vitens, Schiphol).

“Ik blijf me inzetten voor de medewerkers van afdeling Bedrijfskunde als afdelingsvoorzitter, en ik hoop op die manier bij te kunnen blijven dragen aan de unieke onderwijs- en onderzoeksactiviteiten rond ons programma ‘responsible organising’.”