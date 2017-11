Vijf nominaties TEDxAmsterdam Award 2017 bekend

TEDxAmsterdam 2017 heeft vijf genomineerde Ideas Worth Doing bekend gemaakt. Deze vijf finalistenmaken kans op de felbegeerde TEDxAmsterdam Award. Op vrijdag 17 november wordt aan het eind van de middag tijdens de negende editie van TEDxAmsterdam in de Stadsschouwburg bekend gemaakt wie de winnaar is.

Uit een paar honderd inzendingen met ideeen voor een wereld die One Step Beyondgaat zijn uit een longlist van vijfentwintig projecten de vijf beste gekozen die tijdens TEDxAmsterdam worden beoordeeld door een vakjury. Deze jury bestaat uit Willemijn Verloop, oprichtster SocialEnterpriseNL, Jeroen Ouwehand, Managing Partner Clifford Chance Nederland en Erik Boer, directeur ACE Amsterdam Centre for Entrepreneurship op het Amsterdam Science Park.

De genomineerden op willekeurige volgorde zijn:·

Goodhout: The alternative to hardwood – Silvia ten Houten

The GoodShipping Program -Astrid Sonneveld (&partner: Isabel Welten)

New Electric – Anne Kloppenborg

Photanol: CO2 to chemicals – Véronique de Bruijn

Wellsun: Lumiduct – Stan de Ridder

Meer informatie over deze finalisten is hier te vinden.

De genomineerden hebben als overeenkomst dat ze allen aansluiten op het thema van dit jaar: One Step Beyond. Slechts één stap verder dan de natuur, mens en technologie zoals we die nu kennen en je komt in een hele andere wereld.

Lodewijk Kleijn, Director Award van TEDxAmsterdam, zegt hierover: “De genomineerden van 2017 richten zich allen op duurzaamheid. Dit is bij uitstek een thema waar natuur, mens en technologie bij elkaar komen en waar nog veel winst valt te behalen met innovatieve ideeen uitgevoerd door volhardende pioniers die echt verschil kunnen maken voor de maatschappij. Iets waar TEDxAmsterdam voor staat.”De TEDxAmsterdam Award wordt mede mogelijk gemaakt door Clifford Chance en Amsterdam Science Park.

Over TEDxAmsterdam

Op 17 november 2016 vindt TEDxAmsterdam plaats in de Stadsschouwburg Amsterdam. TED is een non-profitorganisatie die zich richt op het verspreiden van ‘Ideas worth spreading’. Het begon in 1984 in Californië met een vierdaagse conferentie over Technology, Entertainment en Design, maar inmiddels gaan de zogenaamde ‘TEDTalks’ over een veel breder scala aan onderwerpen. De jaarlijkse TED-conferentie nodigt de grote denkers en doeners van deze tijd uit om hun ‘Idea’ inspirerend over te brengen. De randvoorwaarden: out-of-the-box denken en maximaal 18 minuten presenteren. Al deze TEDtalks staan online. TEDxAmsterdam is een onafhankelijk georganiseerd evenement en organiseert naast het jaarlijkse congres ook de TEDxAmsterdam Award.