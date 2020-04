Vijf jaar PaperWise: revolutie van papierindustrie is niet meer te stoppen

De eerste stap is gezet. Sinds de oprichting, vijf jaar geleden, heeft PaperWise ruim 9 miljoen kilo landbouwafval een tweede leven gegeven als papier en karton voor drukwerk en verpakkingen. En dat is nog maar het begin. Vanaf 2020 bundelt het bedrijf binnen Europa de innovatieve krachten om het productieproces van landbouwafval tot papierpulp 100% duurzaam te maken. Onschadelijk dus voor mens en milieu.

PaperWise verandert de papierindustrie revolutionair en in snel tempo. Het bedrijf gebruikt de stengels en bladeren die na de oogst op het land achterblijven als grondstof. Vandaag de dag wordt dit agrarisch afval verbrand, met alle nadelige milieugevolgen van dien. “Zodra kinderen op school leren dat papier van landbouwafval wordt gemaakt, dan hebben we ons doel bereikt en weten we dat de papierindustrie definitief is veranderd”, zo verwoordt oprichter Peter van Rosmalen de duurzame missie van PaperWise.

Nieuwe, duurzame technologie

Na vijf jaar succesvol pionieren is de start-up PaperWise klaar voor de volgende fase. Om de winst voor het milieu nog vele malen groter te maken, bundelt de organisatie kennis van wetenschappers, experts en vooraanstaande innovatieve bedrijven op mondiaal niveau. Het doel: een nieuwe, duurzame technologie ontwikkelen om landbouwafval tot papierpulp te transformeren. “Nu is dit nog een chemisch proces dat belastend is voor het milieu. Ons streven is om dit proces volledig milieuveilig te maken”, zegt medeoprichter Nick op den Buijsch.

De knop om

PaperWise is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot Europees marktleider op het gebied van papier en karton van landbouwafval met meer dan 1.500 klanten in 19 landen, van Tony’s Chocolonely, KPN en Landal GreenParks tot Jumbo, Heineken en Rabobank. Opgericht als social enterprise bewaakt het bedrijf bij alle beslissingen de balans tussen mens, planeet en economie. Dit betekent bijvoorbeeld dat lokale boeren in India en Zuid-Amerika waar het landbouwafval vandaan komt, ook meeprofiteren van het succes. “De mentale knop moet om”, stellen Van Rosmalen en Op den Buijsch. “Onze Aarde heeft het veel te zwaar te verduren. Het ecosysteem is verstoord, grondstoffen raken op en wereldwijd leven meer dan drie miljard mensen onder de armoedegrens. Onacceptabel vinden wij dat.”

Door planten afval te transformeren tot hoogwaardig papier en karton zijn dankzij PaperWise de afgelopen vijf jaar 26500 bomen blijven staan. Bij elkaar 25,5 km2 ontbossing voorkomen. Een stad ter grootte van Leiden, oftewel 3600 voetbalvelden.

De noodzaak van groei

Geld verdienen is geen doel, maar een must. Nick op den Buijsch: “Dat klinkt misschien raar, maar duurzame bedrijven zijn alleen toekomstbestendig als ze zonder subsidie winst maken. Groei is nodig om dit soort innovaties te financieren en onze droom te verzilveren. Wij willen graag bijdragen aan een wereld waarin afval niet bestaat en elk reststof de grondstof is voor een nieuw product. Daarvoor is het nodig dat we zoveel mogelijk mensen en organisaties in beweging brengen. Alleen samen kunnen we de papierindustrie veranderen. Samen kunnen we Wise With Waste zijn.