Voor het tweede jaar organiseren ABN AMRO MeesPierson en Choices by DL de Verkiezing Ondernemende Vrouw. Het is een initiatief ontstaan vanuit het juwelenmerk om meer collectief draagvlak te creëren voor vrouwelijke ondernemers. De bank sloot zich aan om samen vrouwelijke ondernemers van nu en van de toekomst te versterken, onder meer door hen met elkaar in contact te brengen. In de categorie ‘Sustainability’ zijn 4 vrouwen genomineerd.

“In Nederland waren vorig jaar 715.000 vrouwelijke ondernemers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat is 37 procent van de Nederlandse ondernemers. Als je dat afzet tegen de werkende bevolking is dat echt uit verhouding”, aldus Sophie van der Giessen, directeur private banking ABN AMRO MeesPierson.

Onderzoek

De onderzoeksafdeling van de bank vond data waaruit bleek dat vrouwelijke ondernemers 10 procent minder kans hebben op voldoende funding voor hun bedrijf dan mannen. “Dat heeft natuurlijk meerdere oorzaken, maar een van de grote boosdoeners is toch de onbekendheid met vrouwen die een eigen bedrijf starten”, legt Van der Giessen uit.

“Van de vrouwelijke ondernemers gaf 40 procent aan herkenbare rolmodellen te missen. Ze zouden graag meer netwerkmogelijkheden hebben. Ook mentoren en sponsors moeten de vrouwelijke ondernemers ontberen. Wij hopen dat dit op korte termijn zal verbeteren. Mede door onze verkiezing en het netwerk dat hierdoor ontstaat.”

Sterk netwerk van genomineerden

In de Verkiezing Ondernemende Vrouw 2023 worden twaalf vrouwelijke ondernemers genomineerd verdeeld over drie categorieën: duurzaamheid, filantropie en media persoonlijkheid. Onder de genomineerden van de Verkiezing Ondernemende Vrouw 2022 is een hecht netwerk ontstaan, merken de organisatoren. “The old boys network is een bekend fenomeen. Als CCO bij GASSAN zie ik nog steeds dat er veel mannen aan de top zitten en het zou mooi zijn als we er samen met ABN AMRO Mees Pierson voor zouden zorgen dat dit meer onder de aandacht komt en dat uiteindelijk meer vrouwen de top bereiken”, aldus Debora Huisman-Leeser, creatief directeur van GASSAN.

“Het leuke is dat uit de eerste verkiezing die we organiseerden een soort new girls network is gekomen. De organisatoren, de boegbeelden en alle genomineerden zitten samen in een appgroep. Daarin vragen ze elkaar om mee te denken over een initiatief, worden er introducties binnen het eigen netwerk aangeboden en ook zijn er inmiddels concrete samenwerkingen ontstaan.” Zie voor de volledige lijst genomineerden de website van de Verkiezing Ondernemende Vrouw 2023.