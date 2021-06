Vier op vijf Nederlanders overtuigd van eigen klimaatimpact

Maar liefst tachtig procent van de Nederlanders gelooft dat hij als individu kan bijdragen aan een beter klimaat. Dit blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zelfstroom onder 1.055 Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Dit geloof lijkt zich te vertalen in een verantwoordelijkheidsgevoel. Zo vinden ruim zeven op de tien respondenten het belangrijk om hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Nederlanders jonger dan dertig jaar zijn gematigd optimistisch over hun eigen bijdrage. Zo denkt 74 procent van hen dat hij of zij als individu een verschil kan maken en vindt 61 procent zo klimaatbewust mogelijk leven belangrijk. “Het is positief dat de meeste Nederlanders in hun eigen bijdrage geloven”, zegt Miranda Berkhof, CEO van Zelfstroom. “Omdat jongeren de klimaatcrisis als een collectief probleem beschouwen, verbaast het mij niet dat zij hier sceptischer tegenover staan. Het ís ook een collectief probleem, maar de oplossing hoeft dat niet perse te zijn. Als iedereen een stap in de goede richting zet, is de totale impact enorm.”

Klimaatimpact

Het klimaatbewustzijn van Nederlanders blijft niet alleen bij woorden. Zo blijkt uit het onderzoek dat driekwart van alle respondenten daadwerkelijk zijn best doet om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat. Mogelijk dat kennisgebrek de goede bedoelingen in de weg staat. Een op de drie Nederlanders weet namelijk niet op welke manier hij of zij meer kan bijdragen. Berkhof: “Er zijn veel manieren waarop je een steentje kunt bijdragen, maar niemand kan alles tegelijk doen. Kijk vooral wat bij jou past. Zo kan voor sommigen het huis verduurzamen een logische stap zijn, terwijl het anderen beter past om elektrisch te gaan rijden.”

Persoonlijke voordelen

Nederlanders zijn overwegend positief over een groene levensstijl. Toch vindt 36 procent van hen dat we doorslaan in klimaatbewust leven. Hierbij lijken vooral vijftigplussers meer ‘klimaatmoe’ (veertig procent) dan respondenten jonger dan veertig jaar (32 procent). Mogelijk dat respondenten ouder dan vijftig jaar zich hierdoor aanzienlijk minder vaak schuldig voelen over hun eigen klimaatonvriendelijke gedrag (37 procent) dan twintigers en dertigers (gemiddeld 55 procent). Ook kan de klimaatmoeheid zijn ontstaan door kosten-batenanalyses: 41 procent van de Nederlanders vindt dat er onvoldoende persoonlijke voordelen zitten aan klimaatbewust leven. Berkhof: “Wij merken dat Nederlanders allereerst een financieel duwtje in de rug nodig hebben richting klimaatbewust leven. Daarna groeit het besef dat ze goed bezig zijn en volgt de rest vanzelf. Met de juiste incentives kunnen we als individu en als land grote stappen zetten.”

