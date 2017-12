VF Corp focust op duurzaamheid met nieuwe strategie

VF Corporation, moederbedrijf van onder andere Wrangler, The North Face en Vans, heeft de nieuwe strategie voor duurzaam en verantwoordelijk ondernemen onthult. ‘Made for Change’, de naam van de strategie, focust zich op drie onderdelen.

“Respect voor mensen en de planeet is al geruime tijd een leidend principe voor VF, zeker tijdens het afgelopen decennium waarin we belangrijke stappen hebben genomen om milieu- en sociaal verantwoordelijk programma’s in onze gehele bedrijf wereldwijd op te nemen,” aldus Steve Rendle, CEO van VF Corporation. “We versnellen onze activiteiten bij VF door onze onvermoeibare focus op innovatie en operationele uitmuntendheid te combineren met verantwoordelijke bedrijfsvoering om betekenisvolle en langdurende verandering te stuwen.”

Een van de doelen van VF Corporation is het terugbrengen van de wereldwijde voetafdruk van het bedrijf met 50 procent. Hieronder valt de productie en bedrijfsvoering van boerderij tot de voordeur van de klant. Dit doel wil het bedrijf behaald hebben in 2030. Daarnaast wil VF in 2025 het leven van een miljoen textielarbeiders en lokale gemeenschapsleden ‘meetbaar veranderen’ tegen het jaar van 2025. Als laatste wil het bedrijf een reductie van 35 procent van de impact die de productie van de belangrijkste elementen van de items heeft op het milieu.

De doelen zijn onderverdeeld in drie focusgebieden waarvoor VF Corporation specifieke plannen van actie heeft gemaakt. Het eerste gebied is circulaire business modellen “VF zal de commercialisering van circulaire business modellen blijven nastreven zodat het de impact op het milieu kan verkleinen terwijl nieuwe groei mogelijkheden gecreëerd worden.” Onder de noemer ‘scale for good’ vallen de doelen om de levens van textielarbeiders en hun omgeving te verbeteren. Hiervoor wil VF Corporation initiatieven opzetten voor gezondheid en voeding. Ook in dit focusgebied te vinden zijn de doelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en het effect van de productie van materialen op het milieu. In het laatste focusgebied zegt VF Corporation ‘strategische investeringen, philantropische gifts en gerichte belangenbehartiging’ te doen om duurzame en verantwoorde producten makkelijker beschikbaar te maken.