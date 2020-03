Verstegen Spices & Sauces genomineerd bij Coolest Dutch Brands 2020

Een nieuw jaar, een nieuwe ronde. Fonk presenteert de eerste genomineerde voor Coolest Dutch Brands 2020: Verstegen Spices & Sauces.

Marianne van Keep, Directeur Duurzaamheid en Inkoop en Retail Marketing Manager Saskia van Wijk zijn allebei heel trots op ‘hun’ bedrijf. ‘We bestaan sinds 1886, onze directeur Michel Driessen is vierde generatie’, vertelt Marianne. ‘Dat is bepalend voor hoe wij functioneren. De keuzes die hier gemaakt worden gaan niet zozeer over veel geld verdienen. Het gaat altijd over de kinderen van onze kinderen. Dat is zo fijn en bijzonder.’ Saskia vindt de duurzame samenwerking met de lokale boeren heel cool. ‘Verstegen geeft die mensen een gezicht. Dat is heel erg mooi. Wij kunnen tegen zo’n boer zeggen dat hij hier in Nederland te zien is in een filmpje. Dat maakt ons heel erg trots. Dat je ze er echt bij kan betrekken. Het gaat niet alleen om ons hier, dat is de boodschap.’

De redactie van FONK selecteert ieder jaar twaalf van origine Nederlandse merken die in aanmerking komen voor de titel Coolest Dutch Brands van het Jaar. De genomineerde merken voeren, elk op hun eigen manier, sustainability hoog in het vaandel. Ze zijn positief in de media vanwege hun (vernieuwende) product of dienstverlening en weten door intelligente marketing aantoonbaar een breed publiek aan zich te binden.

