Verpakkingsvrije online supermarkt breidt bezorging door heel Nederland versneld uit

Wel duurzaam, niet duurder

Schoemaker (29) en medeoprichter Martijn Bijmolt (27) merkten in 2019 dat ze duurzame keuzes wilden maken, maar dat het niet te veel moeite – of geld – moest kosten. Volgens hen is dat de reden dat de meeste verpakkingsvrije winkels in Nederland het tot nu toe niet redden. ‘Het kost de gemiddelde consument nog te veel extra tijd, energie en geld’, zegt Schoemaker. ‘De wens om de duurzame keuze gemakkelijker te maken in combinatie met de groeiende vraag naar online bezorgdiensten waren voor ons aanleiding om het anders aan te pakken. Door te bezorgen hoeft niemand te sjouwen met potten, kan het assortiment veel groter zijn dan in fysieke verpakkingsvrije winkels én hoeven onze prijzen niet af te wijken van die van de reguliere supermarkt!’

Verdubbeling wachtlijst sinds virusuitbraak

Jouri en Martijn begonnen hun onderneming in maart 2019 vanaf de zolderkamer. Eind van dat jaar haalden ze met een crowdfunding campagne een half miljoen euro op, een verdubbeling van het streefbedrag. Door de uitbraak van het coronavirus zien ze nu, ruim een jaar later, een enorme stijging in de behoefte naar hun dienst; de wachtlijst is verdubbeld naar meer dan 9000 consumenten en groeit nog steeds met zo’n 500 per dag. Consumenten worden in chronologische volgorde van inschrijving geïnformeerd wanneer het voor hen mogelijk is om een bestelling te plaatsen.

Een ‘potje support’ voor hulpbehoevenden

Naast de bezorging biedt Pieter Pot de mogelijkheid om als consument een ‘potje support’ aan te schaffen bij het bestellen van de boodschappen. Dit ‘potje support’ gaat naar hulpbehoevenden zoals ouderen, voedselbanken en zorgverleners. Pieter Pot zorgt voor de samenwerking met de instanties en het bezorgen van de potten.