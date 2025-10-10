Op donderdag 16 oktober opent Verpact officieel de eerste Statiegeld Retourshop in Utrecht. De nieuwe winkel aan de Seinedreef 118 in het winkelcentrum Overvecht biedt consumenten de mogelijkheid om hun statiegeldflessen en -blikjes eenvoudig in te leveren, met voorzieningen zoals een bulkmachine, reguliere inleverautomaten en contante uitbetaling. Het is de eerste vestiging in Utrecht binnen het groeiende netwerk van Statiegeld Retourshops van Verpact. De winkel is dagelijks van 08.00 uur tot 20.00 uur geopend.

Bulkmachine en mogelijkheid tot contante uitbetaling

De nieuwe Statiegeld Retourshop wordt op 16 oktober om 09.30 uur geopend in winkelcentrum Overvecht aan de Seinedreef 118. Het openingsmoment wordt verzorgd door Hester Klein Lankhorst, CEO van Verpact. De winkel biedt diverse faciliteiten voor het inleveren van statiegeldverpakkingen. Bezoekers kunnen gebruikmaken van een bulkmachine voor het inleveren van grotere hoeveelheden verpakkingen – tot 100 verpakkingen tegelijkertijd – evenals twee reguliere machines voor kleinere aantallen. Na het inleveren is er keuze uit contante uitbetaling, een digitale overboeking via Tikkie, of het doneren van het bedrag aan het Prinses Maxima Centrum. Voor de hygiëne is een handwasgelegenheid beschikbaar in de winkel.

Meer statiegeldverpakkingen ingeleverd door komst Statiegeld Retourshops

Afgelopen mei opende in Rotterdam de eerste Statiegeld Retourshop, gevolgd door Amsterdam waar inmiddels drie locaties zijn geopend. Met de opening van de nieuwe locatie in Utrecht, wordt het netwerk van Statiegeld Retourshops verder uitgebreid. De winkels spelen in op de behoefte aan laagdrempelige inleverpunten in de stad én helpen mee om een deel van de drukte bij supermarkten weg te nemen.

“Onze Statiegeld Retourshops voegen echt iets toe,” aldus Hester Klein Lankhorst, CEO van Verpact. “We zien dat mensen vaker hun statiegeldverpakkingen inleveren als dat makkelijk en toegankelijk kan. Onze winkels helpen echt om de druk op supermarkten te verlagen en zorgen voor meer inzameling. Met de opening in Utrecht zetten we weer een stap in het verbeteren van de inzameling in de stad en het recyclen van verpakkingen. Zo maken we van een verpakking weer een verpakking.”

Foto: Impressie van een Statiegeld Retourshop (vestiging Rotterdam). De winkel in Utrecht krijgt een vergelijkbare uitstraling © Verpact