Vermetten | accountants en adviseurs maakt het impactverslag van 2025 openbaar. In een tijd waarin het maken van duidelijke keuzes op het gebied van duurzaamheid belangrijker is dan ooit, laten we met ons impactverslag zien dat we belangrijke stappen – groot én klein – zetten richting een duurzamere toekomst.

Wij geloven in een duurzamere toekomst. Dat is beter voor onze mensen, onze omgeving en onze planeet. Maar we vinden duurzaamheid óók belangrijk omdat de medewerker van morgen erom vraagt, we steeds vaker binnen nieuwe (duurzame) businessmodellen opereren, en wet- en regelgeving zich in hoog tempo ontwikkelt. Met ons impactverslag laten we zien waar we staan én waar we naartoe willen.

In 2024 publiceerden we ons eerste impactverslag. Daarin blikten we terug op onze reis die in 2023 begon. In ons nieuwe verslag bouwen we voort op de nulmeting uit 2024.

Concrete resultaten en mijlpalen

Het afgelopen jaar zetten we belangrijke stappen:

We namen initiatief in de oprichting van B Local Brabant: de regionale beweging van B Corps en andere bedrijven met duurzame ambities.

We behaalden de B Corp-status met een score van 82,6 (van de 200). Een bevestiging van onze inzet, en het geeft richting voor verdere verbetering.

We ontvingen de Yuki Sustainability Award voor onze inspanningen om duurzaam boekhouden en duurzaamheid in het algemeen op de agenda te plaatsen.

Duurzaamheid in cijfers

Het impactverslag maakt duurzaamheid tastbaar: