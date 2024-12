Vermetten | accountants en adviseurs is officieel B Corp gecertificeerd. Met de B Corp Certificering sluit Vermetten zich aan bij een wereldwijde beweging van meer dan 9.000 bedrijven die zich inzetten voor een eerlijke, inclusieve en duurzame economie. Deze internationale erkenning onderstreept de toewijding van Vermetten op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en het creëren van een positieve impact op mens en milieu.

“Bij Vermetten geloven we in de kracht van het goede voorbeeld. Deze certificering is voor ons een bevestiging van wat we al doen, en tegelijkertijd een aanmoediging om verder te gaan”, zegt Sandy van Laak, adviseur duurzaamheid en B Keeper bij Vermetten. “Het is onze missie om klanten te inspireren en samen met hen impact te maken op mens en milieu. Onze missie is altijd geweest om als organisatie meer waarde te creëren dan we verbruiken, om een positieve impact te maken. Deze certificering bevestigt dat we op de goede weg zijn.”

Het certificeringsproces, uitgevoerd door B Lab, de non-profit organisatie achter de B Corp beweging, beoordeelt bedrijven op hun prestaties in vijf categorieën: bestuur, werknemers, klanten, milieu en gemeenschap. Vermetten behaalde een score van 82,6 (van de maximaal 200) punten. Dit is ook terug te zien in het openbare B Corp-profiel van Vermetten. Om het certificeringsproces te voltooien moeten bedrijven de impact van hun beslissingen op al hun belanghebbende vastleggen in hun statutaire documenten. Een B Corp certificering is niet iets eenmaligs, want elke drie jaar wordt er gekeken of je aan de (steeds hogere) standaarden voldoet voor hercertificering. Het bedrijf scoorde hoog door initiatieven als:

Een duurzame missie in de statuten.

Een persoonlijke benadering in HR-beleid met focus op ontwikkeling van de medewerkers en mogelijkheden voor het werknemerseigendom.

Een eigen duurzaamheidsafdeling en de publicatie van een eerste impactverslag.

Vermetten heeft drie duurzaamheidspijlers: de zorg voor medewerkers, mobiliteit en huisvesting, en bestuur zonder gedoe. Deze pijlers vormen een uitgangspunt in de hele bedrijfsvoering, en zijn onderdeel van een intern CSRD-traject. Het behalen van de B Corp Certificering is een belangrijk onderdeel van de bredere duurzaamheidsstrategie van Vermetten. Zowel de certificering als het impactverslag geven concrete handvatten voor verdere ontwikkeling en verbetering. De overstap naar een volledig elektrisch wagenpark is hierin een concreet voorbeeld voor verduurzaming. Maar de duurzaamheidsreis begint hiermee eigenlijk pas écht.

Over Vermetten

Vermetten | accountants en adviseurs is een Brabants accountancy- en advieskantoor. Vermetten levert sinds 1995 deskundige, daadkrachtige en doeltreffende dienstverlening aan ondernemers. Met ruim 400 professionals verspreid over elf vestigingen in heel Noord-Brabant heeft Vermetten alle expertise in huis die ondernemers nodig hebben om regionaal, nationaal én internationaal te groeien. Voor meer informatie: https://www.vermetten.nl/over-vermetten/onze-reis-in-duurzaamheid