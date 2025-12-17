CWZ heeft samen met de andere 6 Santeon ziekenhuizen onderzocht hoe de verloskunde slimmer en duurzamer kan worden ingericht. Dit heeft geleid tot concrete verbeteringen die zowel afval als kosten verminderen. Zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg voor moeder en kind. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor toekomstbestendige zorg.

In lijn met de landelijke handreiking Groene Verloskamers van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie hebben de zeven Santeon ziekenhuizen, onder leiding van het Maasstad ziekenhuis (vanuit een subsidie van ZonMw), onderzocht hoe de verloskundige zorg duurzamer kan worden ingericht. Een aantal voorbeelden hiervan zijn gebundeld in een overzichtelijke one-pager.

Gebruik eigen flesje

In een overzichtelijke one-pager wordt getoond welke initiatieven al zijn ingevoerd. Denk aan het gebruik van een eigen babyflesje door ouders. Of het niet meer gebruiken van babymutsen en netbroekjes en het niet meer dagelijks verschonen van het bed van een zwangere vrouw. Ook zijn er slimmere keuzes gemaakt in de toepassing van materialen, zoals bulkverpakkingen voor covers van vaginale echografie. Deze keuzes leiden direct tot kostenbesparingen én een aanzienlijke vermindering van afval en CO2 uitstoot.