FincoEnergies, leverancier van duurzame brandstoffen en decarbonisatie-oplossingen, introduceert een uitbreiding van Decarb Desk®, het book-and-claim-platform. Voortaan kunnen verladers en logistieke diensverleners via het platform ook CO₂e-reducties realiseren voor binnenvaarttransport. Met deze uitbreiding kunnen verladers en logistieke dienstverleners nu de emissies van de vracht over alle grote transportmodaliteiten, weg, zee, lucht en binnenvaart, verminderen via één geïntegreerde omgeving.

Binnenvaartsector krijgt toegang tot erkende book-and-claim oplossing

Tot nu toe had de binnenvaart geen erkende book-and-claimoplossing om Scope 3-emissies (o.a. CO2 uitstoot door het transport van de goederen) te verlagen. Doordat de nieuwe modaliteit ‘binnenvaart’ toegevoegd is, kunnen CO₂e reducties die plaatsvinden op binnenwateren nu worden gecreëerd én toegewezen in het Decarb Desk® platform, ongeacht vaargebied, aanleglocatie of beschikbaarheid van fysieke biobrandstof. Dit vergroot de flexibiliteit van verladers en maakt rapportage binnen internationale carbon-accounting frameworks eenvoudiger en betrouwbaarder.

Eerste volledige multimodale insettingoplossing

Door alle modaliteiten in één platform beschikbaar te hebben, wordt FincoEnergies de eerste aanbieder van duurzame biobrandstoffen en carbon insetting die een écht end-to-end multimodale oplossing biedt. Binnen de Decarb Desk® kunnen bedrijven CO₂e reducties voor zeevaart, wegtransport, luchtvracht en binnenvaart beheren en toewijzen. Ze kunnen deze reducties ook verifiëren binnen één overzichtelijke workflow. Het platform werkt met een consistente methodologie en biedt volledige auditing én volledige traceerbaarheid.

Bedrijven kunnen bovendien hun modaliteiten vergelijken en impactsimulaties uitvoeren. Zo kunnen zij bepalen waar hun budget voor CO₂e reductie in logistieke keten de meeste klimaatwinst oplevert. Alle CO₂e reducties worden onafhankelijk geverifieerd door Normec Verifavia, wat de betrouwbaarheid garandeert.

Over insetting; hoe werkt het in de binnenvaart

Het Decarb Desk® platform weerspiegelt daadwerkelijke, fysieke leveringen van duurzame biobrandstoffen aan transportbedrijven. FincoEnergies levert zelf biobrandstoffen aan binnenvaartschepen, waar de daadwerkelijke CO₂e besparing wordt gerealiseerd (minder uitstoot). Deze overstap van fossiele naar biobrandstof levert geverifieerde Scope 3-insettingrechten op. Deze rechten worden via Decarb Desk® toegewezen aan verladers en andere klanten met (gedeeltelijk) uitbestede logistiek. Zo kunnen verladers hun vracht met minder CO2e uitstoot transporteren.

Omdat FincoEnergies zowel de brandstof levert als de insettingrechten genereert, is de hele keten transparant, volledig traceerbaar en betrouwbaar. Dit maakt insetting een eenvoudige en tastbare manier voor bedrijven om echte CO₂e reducties te realiseren zonder afhankelijk te zijn van lokale biobrandstof-infrastructuur.

Onafhankelijke verificatie

In samenwerking met Normec Verifavia worden alle CO₂-reducties onafhankelijk geverifieerd. Als internationaal erkend auditor versterkt Normec Verifavia de betrouwbaarheid van Decarb Desk® als integraal emissiebeheerplatform.