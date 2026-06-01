Het Rotterdamse technologiebedrijf Wattlab introduceert de WEstack: een gestandaardiseerd accusysteem voor de binnenvaart dat binnen één werkdag aan boord geïnstalleerd kan worden. Met de introductie van de WEstack wil Wattlab een belangrijke drempel wegnemen voor verduurzaming in de sector: de hoge kosten en lange installatietijd van traditionele maritieme batterijsystemen.

Waar bestaande systemen vaak volledig maatwerk zijn en weken installatiewerk vereisen, wordt de WEstack volledig geassembleerd en getest in de werkplaats van Wattlab. Het systeem hoeft aan boord alleen nog aangesloten te worden. Hierdoor kan de installatietijd worden teruggebracht van meerdere weken naar één dag.

Volgens Wattlab ligt juist daar een grote kans voor de binnenvaart. “Generatoren op schepen draaien het grootste deel van de tijd op slechts 10 tot 15 procent van hun capaciteit,” zegt Bo Salet, oprichter en CEO van Wattlab. “Dat is extreem inefficiënt. Een generator verbruikt bij lage belasting relatief veel brandstof. Door een accupakket toe te voegen kan de generator op een optimaal vermogen de accu opladen, waarna de accu vervolgens het schip van stroom voorziet”

Dieselgeneratoren: tot 90% minder draaiuren

De WEstack moet ervoor zorgen dat generatoren tot wel 80 à 90 procent minder draaiuren maken. Dat resulteert volgens Wattlab in aanzienlijke brandstofbesparingen, minder onderhoud en een sterke reductie van CO₂-uitstoot. Daarnaast levert het systeem meer comfort aan boord op door minder geluid, trillingen en uitlaatgassen en hoeven schepen niet meer aan de walstroom.

Het accusysteem wordt geleverd in vier standaardcapaciteiten: 100, 200, 300 en 400 kWh. Door deze standaardisatie kan Wattlab sneller produceren en installeren, terwijl ook de kosten lager blijven dan bij traditionele maatwerksystemen.

De WEstack wordt geplaatst op het achterdek van het schip en is ontworpen voor zowel nieuwbouw als retrofitprojecten. Volgens Wattlab is het systeem toepasbaar op een breed scala aan binnenvaartschepen, van oudere droogladingschepen tot moderne tankers en kleine kustvaarders.

Naast directe brandstofbesparing ziet Wattlab ook een belangrijke rol voor batterijsystemen in toekomstige emissieregelgeving en havenoperaties. “Steeds meer havens willen emissies en geluidsoverlast beperken,” aldus Salet. “Met een batterijsysteem kun je veel langer volledig stil en emissievrij opereren zonder afhankelijk te zijn van walstroom.”

Energiebesparing snelste route om uitstoot terug te dringen

Wattlab werd in 2017 opgericht en ontwikkelde eerder zonne-energiesystemen voor de maritieme sector. Het bedrijf verwierf internationale bekendheid met grootschalige zonne-installaties op binnenvaartschepen en werkt momenteel ook aan Solar Flatrack-systemen voor zeeschepen.

Met de introductie van de WEstack zet Wattlab een volgende stap in de verduurzaming van de scheepvaart. “Alternatieve brandstoffen zullen voorlopig schaars en duur blijven,” zegt Salet. “Daarom geloven wij dat energiebesparing de snelste en meest rendabele route is om de uitstoot van de sector terug te dringen.”