Verkeersveiligheid Groep Nederland beloont Athlon met Duurzame Mobiliteit Award 2018

Verkeersveiligheid Groep Nederland heeft Athlon beloond met de Duurzame Mobiliteit Award 2018 voor de grootste ambassadeur van het online verkeerstrainingsprogramma e-Driver. Athlon dankt deze titel aan de grote bijdrage aan het actief stimuleren van veilige en duurzame verkeersdeelname bij haar klanten. In de afgelopen jaren volgden meer dan 30.000 leaserijders via Athlon ruim 250.000 e-Driver trainingen.

Ook werkte Athlon actief mee aan de doorontwikkeling van het trainingsprogramma. De samenwerking tussen de organisaties wordt ook de komende tijd verder voortgezet. Moniek de Vries, Directeur Verkeersveiligheid Groep Nederland: ‘De interactieve trainingen van e-Driver maken automobilisten bewust hoe ongevallen ontstaan en voorkomen kunnen worden. Ook biedt het programma direct bruikbare adviezen om brandstofverbruik en CO2-uitstoot te verlagen. Athlon heeft de laatste jaren in woord én daad bewezen duurzaamheid belangrijk te vinden en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan veilige en duurzame verkeersdeelname in Nederland.’

Duurzame mobiliteit meer dan schone auto’s

CSR Director Alexander Heijkamp mocht de award in naam van Athlon in ontvangst nemen. ‘Duurzame mobiliteit van mensen gaat over meer dan schone auto’s alleen. Het verhogen van de verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van de CSR strategie van Athlon. Daarom zijn wij al jarenlang zeer betrokken bij e-Driver. Hiermee helpen we bij het verminderen van verkeersongelukken en maken we leaserijders bewuster van hun rijgedrag. Bovendien ontstaat op deze manier uiteindelijk minder belasting voor het milieu. Het verduurzamen van mobiliteit gaat de komende jaren naast de opmars van elektrische auto’s, vooral ook over de automatismen van mensen. Als ze zich hier bewuster van zijn, kunnen we hen ook helpen dit waar nodig te veranderen’, aldus Heijkamp.

Optimalisatie verkeersveiligheid door samenwerking

Athlon draagt al jaren actief bij aan de ontwikkeling van het product e-Driver. Deze samenwerking blijft in stand, onder andere met de doorontwikkeling van het cultuurprogramma e-Driver Prijzenkast. De Prijzenkast is een extra online module die helpt de deelname aan e-Driver te verhogen en veilige en duurzame verkeersdeelname extra te stimuleren. Op basis van ‘Serious gaming’ worden medewerkers getriggerd om deel te nemen en kunnen collega’s en afdelingen onderlinge competities opzetten. Gevaarherkenning, verkeersinzicht, de nieuwste verkeersregels en duurzame verkeersdeelname zijn de onderwerpen op het platform. Moniek de Vries: ‘Naast de Prijzenkast-module bieden we nu ook tools om de volgende treden van de CO2-prestatieladder te bereiken. Het meetbaar en aantoonbaar maken van MVO-initiatieven en -resultaten kan worden ingezet voor maatschappelijke profilering en commerciële trajecten. Onze klanten kunnen nu effectief werken aan het verduurzamen van het wagenpark met alle tools en programma’s die we bieden.’