Verkeerd afdanken e-waste geeft zes op de tien Nederlanders schuldgevoel

Zes op de tien mensen voelen zich schuldig wanneer ze een afgedankt apparaat niet op de juiste manier inleveren voor recycling. Er is nog veel potentie om mensen meer afgedankte apparaten te laten inleveren voor recycling. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction. Producenten die zich inspannen voor inzameling en recycling van ‘e-waste’ noemen de uitkomsten uit het onderzoek ‘hoopgevend’. Ze verwachten dat consumenten meer gaan recyclen.

Momenteel wordt zo’n 50 procent van alle afgedankte apparaten ingezameld. Die worden gerecycled. De rest dus niet, en dat is zonde, want in afgedankte apparaten zitten veel grondstoffen die opnieuw kunnen worden gebruikt. Een oude laptop of oude ijskast bestaat uit allerlei materialen: koper, aluminium, ijzer, plastics, glas en meer. Uit honderd kilo aan ingezamelde apparaten kan zo’n tachtig kilo aan grondstoffen worden teruggewonnen.

Er is nog veel potentie om mensen meer afgedankte apparaten te laten inleveren voor recycling . “Een ruime meerderheid van de Nederlanders (zes op de tien) geeft aan dat wanneer zij zeker zouden weten dat de grondstoffen in oude apparaten gebruikt worden voor het maken van nieuwe producten, zij deze vaker dan nu zouden inleveren om te recyclen.” Dat zegt Cecilia Keuchenius onderzoeker bij Motivation, dat onder een representatieve groep van ruim 1.000 Nederlanders onderzocht wat zij denken over en doen met afgedankte apparaten.

“We vroegen de groep respondenten ook of zij zich schuldig zouden voelen als ze een afgedankt apparaat zouden weggooien bij het restafval”, vervolgt ze. “Zes op de tien mensen voelen zich hier inderdaad schuldig bij.” Uit het onderzoek blijkt verder dat de recyclemogelijkheden van elektronisch afval door een meerderheid van de mensen gelijk getrokken worden met het recyclen van plastic en textiel, terwijl de materialen van elektrische apparaten veel beter en eindeloos te recyclen zijn.

De producenten van elektrische apparaten in Nederland spannen zich in voor recycling van dit soort ‘e-waste’. Hun Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkhei d E-waste Nederland (OPEN) heeft de tweede week van oktober uitgeroepen tot Nationale Recycleweek. Consumenten worden dan opgeroepen afgedankte apparaten in te leveren.

Het onderzoek van Motivaction is volgens Jan Vlak, algemeen directeur van Stichting OPEN, ‘hoopgevend’; hij verwacht dat consumenten meer zullen gaan recyclen. “De positieve houding van mensen tegenover het op de juiste manier inleveren van afgedankte apparaten valt echt op. Als mensen zeker weten dat de grondstoffen van oude apparaten weer worden gebruikt voor nieuwe producten, dan gaan ze die ook daadwerkelijk inleveren voor recycling.”

Consumenten kunnen hun oude apparaten inleveren bij een van de 13.000 Wecycle inleverpunten van de stichting in Nederland. Die staan bij milieustraten, supermarkten, bouwmarkten en zelfs kinderboerderijen. Er is altijd een inleverpunt in de buurt.

Om de kennis en bewustwording rondom goed recyclen van e-waste te stimuleren heeft Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkhei d E-waste Nederland (OPEN) namens alle producenten van elektrische apparaten in Nederland de tweede week van oktober uitgeroepen tot Nationale Recycleweek. Tijdens en in aanloop naar de week zijn er landelijke campagnes en inzamelacties samen met gemeenten, retail en groothandel waarin consumenten worden opgeroepen afgedankte apparaten in te leveren.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd van 28 juni t/m 4 juli 2021 door Motivaction onder een representatieve steekproef van 1.005 Nederlanders tussen 18 en 75 jaar. De resultaten zijn representatief op basis van opleiding, leeftijd, geslacht, regio, waardeoriëntatie en interacties hiertussen. Motivaction is een onafhankelijk onderzoeksbureau, lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.