Vereniging Eigen Huis is een pilot gestart met het testen van thuisbatterijen in allerlei woonsituaties. De apparaten worden in veertien verschillende woningen van leden geïnstalleerd om te onderzoeken wat energieopslag nu en in de toekomst kan betekenen voor huiseigenaren. De vereniging zal haar leden en hun bevindingen twee jaar lang op de voet volgen.

Vereniging Eigen Huis krijgt regelmatig vragen van haar leden over thuisbatterijen. Het aantal vragen is toegenomen sinds huishoudens met zonnepanelen terugleverkosten moeten betalen en het kabinet heeft aangekondigd dat de salderingsregeling per 2027 wordt afgeschaft. Huiseigenaren zoeken zodoende naar oplossingen om hun eigen opgewekte energie op te slaan, bijvoorbeeld met een thuisaccu. ‘Daardoor werden wij nieuwsgierig naar wat deze technologie in de toekomst kan betekenen voor huiseigenaren. Voor ons zijn daarin twee vragen belangrijk: is de thuisbatterij een goede oplossing voor zonnepaneeleigenaren als de salderingsregeling niet meer bestaat? En is het handelen in stroom met een dynamisch contract aantrekkelijk?’, zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis.

Thuisbatterij als eerste product

De markt voor thuisbatterijen is volop in beweging, zo ziet de vereniging. De afgelopen jaren daalde de prijs van thuisaccu’s. Ook presenteerden leveranciers diverse nieuwe toepassingen, denk aan een thuisbatterij met slimme aansturing om netcongestie te voorkomen. Om te leren van al die nieuwe installaties op het gebied van energie en verduurzaming richtte de vereniging het concept ‘Energielab’ op. De thuisbatterijpilot is de eerste in de reeks producten en diensten die bij de leden thuis wordt getest. ‘We zijn vooral heel benieuwd naar hoe onze leden deze apparaten ervaren. Deze kennis die we daarmee opdoen, zetten wij in voor onze dienstverlening maar ook onze belangenbehartiging’, legt Kremer uit.

Verschillende woningen, verschillende thuisaccu’s

De thuisbatterijen worden de komende weken bij leden door het hele land geïnstalleerd. De apparaten variëren in grootte, type en kosten. Ook is gezorgd voor verschillende huishoudens op basis van woningtype, gezinssamenstelling en energieverbruik. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen woningen met en zonder warmtepomp, wel of geen zonnepanelen op het dak, of ze elektrisch rijden en een laadpaal op de eigen meter hebben aangesloten. Kremer: ‘We onderzoeken wat de thuisbatterij per situatie betekent. Wat doet het bijvoorbeeld met de betaalbaarheid van je energierekening en hoe de thuisbatterij een rol kan spelen in netcongestie? En we nemen daarin ook praktische zaken mee: maakt het apparaat veel geluid en moet je daar veel ruimte voor opofferen in huis?’

Alle bevindingen zullen gedurende de proef door het onderzoeksbureau CE Delft worden geanalyseerd. De voortgang van de pilot wordt op de website van de vereniging gepubliceerd.