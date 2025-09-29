De Groene Afslag , het veranderhuis voor de Nederlandse economie, opent zaterdag 4 oktober 2025 officieel zijn circulaire hotel, waarvan de 30 kamers door kunstenaars zijn ingericht. Dat gebeurt door alle bouwers en iedereen die de afgelopen maanden heeft meegewerkt aan de metamorfose van de voormalige militaire school in Bussum tot meest circulaire restaurant, school, hotel, kantoor-, werk- en vergadercomplex van Nederland. Het is dan Werelddierendag, maar De Groene Afslag viert zaterdag Wereld-eet-geen-dierendag. ,,Hoe leuk is het dat je het pand laat openen door alle mensen die het gemaakt hebben. Niet de hotemetoten, maar de doeners”, stelt oprichter en aanjager Lucas Mol van De Groene Afslag.

Het circulaire minidorp zat de afgelopen zes jaar in een voormalig kazerne en AZC, een paar honderd meter verderop. In de verbouwde militaire school wordt volgens Mol gewerkt aan de nieuwe economie en worden mensen uit het bedrijfsleven en andere bezoekers geleerd anders te eten, anders te denken, anders zaken te doen en nu ook anders te slapen.

250 proefslapers gezocht

Op 20 september werd het gebouw geopend door alle medewerkers en familie. Zaterdag 4 oktober gaat het hotel officieel open. De dertig kamers zijn en worden ingericht door dertig verschillende kunstenaars die daarbij circulariteit en de natuur als uitgangspunt nemen. Zo ontwierp Barend Bootsma de ‘ Mush Room’ , waar je tussen de muren, objecten en sculpturen gemaakt van paddenstoelen slaapt. Antoine Peters ontwierp een ‘ walk-in forest’ : een woud van boomlange benen die tussen vloer en plafond zijn geklemd, als tegenhanger van een walk-in closet. Simone Post maakte een hotelkamer die hoog tussen de boomtoppen lijkt te liggen, met weids uitzicht, alsof je zelf in een boom zit. De tienjarige kunstenaar Alf – die nu al wordt vergeleken met Kandinsky, Haring of Miró – transformeerde zijn hotelkamer ‘ Grow Up’ tot een levend landschap.

Van de dertig kamers zijn er nu 23 klaar. ,,Het idee is om in de maand oktober te gaan proefdraaien en feedback te krijgen van onze gasten. Daarom zoeken we 250 proefslapers”, zegt Mol.

Duurste plafond ter wereld

Het hele complex is grotendeels verbouwd met gerecyclede en tweedehands materialen. Balustrades zijn gemaakt van oude dranghekken, meubilair komt van een gestopt Chinees-Indonesisch restaurant en voor het isolatiemateriaal in het plafond van het café zijn miljoenen aan afgedankte bankbiljetten van de Duitse Bundesbank gebruikt. ,,We hebben dus het duurste plafond ter wereld”, zegt Mol gekscherend.

Werkplaats voor nieuwe economie

Naast het hotel, het plantaardig restaurant, flexwerkplekken en kantoren heeft De Groene Afslag een Veranderrschool waar lezingen en seminars te volgen zijn. Onder meer over de ‘donut economie’ van Oxford-professor Kate Raworth, de ‘betekeniseconomie’ van Kees Klomp of de ‘welzijnseconomie’ van Katherine Trebeck- – allemaal modellen die streven naar een nieuwe economie die minder schade toebrengt aan de planeet en haar bewoners.

Komende week opent De Groene Afslag ook zijn Werkplaats voor die nieuwe economie. Dat is een ruimte waar innovators, aanjagers, wetenschappers, kunstenaars, ondernemers, denkers en investeerders aan de slag gaan met oplossingen voor de duurzame transitie. Op die verdieping zijn ook twee investeringsfondsen gevestigd. ,,We proberen hier een soort vruchtbare humuslaag te creëren waar denkers, doeners en financiers elkaar tegenkomen”, zegt Mol.

Het ontwerp voor De nieuwe Groene Afslag is van interieurarchitect Sanne Oomen, Mols partner, en RAU Architecten. Begin dit jaar wonnen ze hiermee de German Design Award 2025 in de categorie Excellent Architecture.