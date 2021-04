Vepa en De Buren realiseren 3.000 onbemande milieuvriendelijke pakket-afhaalpunten

Dankzij de intensieve samenwerking, een eigen productielocatie in Nederland en een verkregen groeifinanciering gaan Vepa en De Buren de komende drie jaar tenminste 3.000 milieuvriendelijke, onbemande pakketkluiswanden in Nederland realiseren. Uniek aan het systeem is de open infrastructuur. Hierdoor kan iedere postdienst of ondernemer eenvoudig gebruikmaken van de pakketkluizen.

De markt voor pakketdiensten groeit en COVID-19 heeft dit enorm versneld. Gevolg daarvan is de overlast van bestelbusjes in woonwijken, uitpuilende bemande afhaalpunten in winkels, legio u-was-niet-thuis-berichten en een groeiende vraag van ontvangers die zelf het bezorgmoment willen bepalen. De onbemande pakketkluizen van Vepa en De Buren lossen deze problemen op.

Van milieu tot ondernemer, alleen maar voordelen

De onbemande pakketkluizen zorgen ervoor dat gebruikers 24/7 hun pakket kunnen ophalen bij het door hen gekozen afhaalpunt. Naast flexibiliteit zijn bijkomende voordelen dat de leefbaarheid en veiligheid in de wijk stijgt en het minder belastend voor het milieu is. Verkeersbewegingen van pakketdiensten in de wijk worden immers drastisch ingeperkt. Pakketdiensten kunnen hierdoor tegen lagere kosten hun diensten leveren en lokale ondernemers gebruiken de pakketpunten voor click & collect. Zo kunnen zij ook buiten openingstijden 24/7 uitleveren aan consumenten.

Provincies en grote steden haken aan

Op dit moment vinden er pilots plaats in Rotterdam, Amsterdam, Zuid-Holland en Drenthe. Onbemande afhaalpunten zijn na het plaatsen direct beschikbaar voor lokale ondernemers, pakketdiensten en consumenten. Diverse projectontwikkelaars zijn bereid om de pakketkluizen te integreren bij de bouw van nieuwe woonwijken. Directeur Robin Dragstra van De Buren: “Dat juichen we natuurlijk enorm toe, zolang ze maar kiezen voor een open systeem waar elke pakketdienst en ondernemer op in kan haken. Zo voorkomen we een wildgroei aan verschillende pakketkluizen, bieden we het gemak waar de consument om vraagt, maken we wijken veiliger en beperken we de CO2- en stikstof-uitstoot.”

Produceren in Emmen



Dankzij de samenwerking tussen Vepa en De Buren, het groeiende aantal aangesloten pakketdiensten en de kapitaalinjectie is het mogelijk om in korte tijd een landelijk netwerk van minimaal 3.000 pakketkluizenwanden te creëren. Vanuit de thuisbasis van De Buren in Twente en de fabriek van Vepa in Emmen wordt de productie flink opgeschaald.

De pakketkluizen zijn ontwikkeld om in weer en wind goed te functioneren en worden uiteraard duurzaam geproduceerd. Directeur Janwillem de Kam van Vepa: “Het past uitstekend binnen onze doelstellingen om te innoveren en tegelijk te verduurzamen. Wij hadden ons al gespecialiseerd in het maken van lockers voor op kantoor, in fabrieken en in ziekenhuizen. De uitdaging om hetzelfde in een buitenomgeving te realiseren en tegelijk de wildgroei aan pakketdiensten – met alle nadelen daarvan voor milieu, veiligheid en leefbaarheid – te helpen oplossen, gaf ons extra stimulans. We zijn daarom erg trots dat het gelukt is en dat we aan dit project mee mogen werken”.

Om het concept schaalbaar te maken zijn de kasten modulair opgebouwd. Pakketkluizen kunnen volledig aan iedere behoefte aangepast worden. Ook na verloop van tijd is het mogelijk om de kastenwand uit te breiden, of juist te verkleinen. De eerste pakketkluizen zijn de afgelopen jaren al geplaatst. Het aantal zal nu in snel tempo groeien.