Scale-up Vennster uit Nijkerk is de winnaar van de Green Innovation Hub Contest 2024. In deze wedstrijd presenteerden negen start-ups en scale-ups hun innovatieve oplossing voor een duurzame en inclusieve leefomgeving. Met hun methode en intelligente participatie app Parta wist Vennster de jury te overtuigen om hun product samen met de inwoners van Almere in te zetten voor de Almeerse woonwijken Hortus en Pampus.

De sociale app stelt een gemeente in staat om een brede doelgroep te bereiken, dit gaf uiteindelijk de doorslag om met de winst er vandoor te gaan. Het product zal verder ontwikkeld worden in samenwerking met de gemeente Almere en andere organisaties die betrokken waren bij de contest. Ook wint de scale-up een reis naar de Smart City World Congress 2024 in Barcelona, de productie van een eigen bedrijfsfilm en krijgen zij begeleiding om het bedrijf verder te ontwikkelen.

Partner en eigenaar Lonneke Dikmans van Vennster nam de Golden Award in ontvangst: “Wij zijn heel blij dat we hebben gewonnen, omdat het een erkenning is van onze missie. Wij willen zoveel mogelijk mensen in Nederland met elkaar in contact te brengen met onze methode en app en daarmee maatschappelijke uitdagingen oplossen, zoals de energietransitie.”

Jaarlijkse wedstrijd voor duurzame start-ups en scale-ups

In april 2023 werd de eerste editie van de Green Innovation Hub Contest vanuit de Green Innovation Hub georganiseerd. Civity uit Amersfoort ging er toen met de hoofdprijs vandoor. Ook volgend jaar zal er weer een contest worden uitgeschreven. De Green Innovation Hub is een samenwerking tussen Gemeente Almere, Provincie Flevoland en VodafoneZiggo.

Nico Bettings, director Fixed Network bij VodafoneZiggo, licht toe: “De manier waarop we werken, wonen, leven en communiceren met elkaar verandert in een hoog tempo. Nieuwe innovaties zijn daarbij essentieel. Ik vind Vennster hier een fantastisch voorbeeld van. Ik hoop dat deze prijs hen een duwtje in de goede richting geeft, met alle expertise die in de hub aanwezig is.”

Innovatiekracht in Almere

In heel Nederland, maar zeker in Almere, is de roep om duurzame en innovatieve leefoplossingen groot. De komende tien jaar zullen er één miljoen huizen worden gebouwd en nieuwe wijken ontstaan, inclusief de gehele infrastructuur. Het doel is deze gebieden zo duurzaam en toekomstbesteding mogelijk neer te zetten. Daarom is de Green Innovation Hub in 2023 neergestreken in Almere en richt de wedstrijd zich op innovaties die in deze nieuwe woongebieden toegepast kunnen worden.

Geert Jan Put, hoofd economische ontwikkelingen bij Gemeente Almere, vertelt: “We zitten qua gebiedsontwikkeling in de grootste transitie van de afgelopen jaren. Almere groeit met meer dan twintig procent per jaar. Onze stad is daarmee de proeftuin van innovaties die bijdragen aan een toekomstbestendige en duurzame woonomgeving. De oplossingen die tijdens de Green Innovation Hub Contest zijn gepresenteerd, dragen ieder op hun eigen manier bij aan een duurzame en natuur inclusieve stad. Ik blijf de organisaties met interesse volgen.”

Volgende fase Green Innovation Hub

De Green Innovation Hub is onlangs verhuisd naar gebouw Floor aan de Hospitaaldreef in Almere. De finale van de Green Innovation Hub Contest vond hier plaats. In het nieuwe gebouw is tevens tijdens de avond het CityLab Almere geopend waar Vennster hun product kan presenteren aan geïnteresseerde bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen binnen en buiten Almere. Met het nieuwe kantoor is de grootte van de hub bijna vertienvoudigd. Per 1 juli komt daar zelfs 1000 m² extra ruimte bij. Daarmee kan het nieuwe gebouw worden opengesteld aan start-ups en scale-ups die nog kantoorruimte zoeken. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de Green Innovation Hub kenbaar maken.

Foto: Vlnr: Lonneke Dikmans (eigenaar en partner bij Vennster) ontvangt de Golden Award van Lisa van der Heijden (adviseur community management FDS & Digilab bij Realisatie IBDS) en Geert-Jan Put (hoofd economische ontwikkelingen bij Gemeente Almere).