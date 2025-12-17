De terugleverkosten die energieleveranciers bij zonnepaneeleigenaren in rekening brengen zijn niet onredelijk hoog. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ook concludeert zij dat het redelijk is dat consumenten mogelijk moeten betalen voor het terugleveren van zonnestroom. Vereniging Eigen Huis vindt dit onacceptabel en is verbaasd dat de consument niet beter wordt beschermd.

Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat de terugleverkosten redelijk zijn. Ook geeft zij aan dat het redelijk is dat er na aftrek van terugleverkosten een negatief bedrag per teruggeleverde kilowattuur over kan blijven. Vereniging Eigen Huis vindt dat de politiek in moet grijpen en wettelijk moet vastleggen dat de terugleverkosten niet hoger mogen zijn dan de terugleververgoeding. “ Het is onacceptabel dat consumenten moeten gaan betalen voor zonnestroom die ze zelf opwekken. Dit zou desastreuze gevolgen hebben, niet alleen in financiële zin voor huishoudens maar ook voor de energietransitie , zegt Cindy Kremer, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis. Daarnaast is de kans groot dat zonnepaneelbezitters hun zonnepanelen dan steeds vaker uitzetten, zegt de ACM. Vereniging Eigen Huis ziet dit als extra bevestiging dat de politiek in actie moet komen om te voorkomen dat consumenten moeten betalen voor zonnestroom.

Blijf zonnepanelen stimuleren

Door de grote hoeveelheid aan zonnepanelen in Nederland is de algehele elektriciteitsprijs gedaald. Hierdoor profiteren huishoudens zonder zonnepanelen ook. Door de terugleverkosten, netto negatieve vergoeding en afschaffen van de salderingsregeling is investeren in zonnepanelen steeds minder aantrekkelijk. Daarom moet de overheid in het algemeen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zonnepanelen ook na afschaffen van het salderen blijven lonen.

Het onderzoek van de ACM werd gehouden onder zestien energieleveranciers, zoals Eneco, Essent, Vandebron en Greenchoice. Vijf van deze aanbieders kregen ook een bedrijfsbezoek. Daar kwam niets bijzonders uit.

Over Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis is een onafhankelijke ledenvereniging zonder winstoogmerk die zich inzet voor de belangen van (toekomstige) woningbezitters. Aan ruim 800.000 leden biedt zij informatie, advies en praktische diensten rond het kopen, bezitten en onderhouden van een eigen woning. Ook voert de vereniging namens haar leden overleg met overheden en marktpartijen om op te komen voor eerlijke regels en een gezonde woningmarkt.