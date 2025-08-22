Hoe stimuleer je consumenten hun elektrische auto slim op te laden aan een openbare laadpaal? Dat is de vraag die Equans, ANWB, Gemeente Amsterdam en Deftpower willen beantwoorden met de Actief Slim Laden proef. Gebruikers zijn positief over het gemak en het financiële voordeel blijkt uit een tussentijdse evaluatie. Daarnaast belast je met slim laden – wanneer breed toegepast – het drukke elektriciteitsnet minder.

Slim laden stemt het laadmoment van de EV-rijder automatisch af op de dynamische stroomprijs en daarmee indirect ook op de beschikbaarheid van duurzame energie. Tijdens de Actief Slim Laden proef kiezen ANWB Laadpas-gebruikers bij ca. 3.600 publieke Equans-laadpunten in de gemeente Amsterdam zelf of ze slim willen laden of niet. Er zijn twee belangrijke verschillen met veel andere slim laden-initiatieven in de openbare ruimte:

De EV-rijder houdt de controle, doordat ze zelf aangeven wanneer de accu vol moet zijn. Slim laden gebeurt dus alleen wanneer de EV-rijder aangeeft dat dit mogelijk is.

De gebruiker krijgt een deel van zijn laadkosten terug als beloning (cashback). De gemiddelde beloning per laadbeurt komt na ruim 850 Actief Slim Laden-sessies uit op € 0,82. Dat komt neer op een gemiddelde cashback van 7,5 procent op de totale laadsessie. De hoogste beloning, een uitschieter, voor één laadbeurt bedroeg tot nu toe € 7,14. De hoogte van de beloning hangt onder andere af van het tijdstip wanneer de laadbeurt begint.

Lagere kosten

Elektrische rijders die thuis slim laden profiteren – vooral met een dynamisch energiecontract – van lagere stroomtarieven. Voor mensen die afhankelijk zijn van openbare laadpalen zijn deze mogelijkheden er nog te weinig, waardoor zij vaak een hoger tarief betalen. Om mensen die openbaar laden dezelfde kansen en mogelijkheden te bieden als degenen die thuis laden, is het belangrijk om slim laden toegankelijk te maken voor iedereen.

Stroomvraag in piekuren 70 procent lager

Dat heeft niet alleen voor de EV-rijder positieve effecten, ook het stroomnet kan ermee worden geholpen. Op dit moment worden veel laadsessies aan openbare laadpalen rondom hetzelfde moment gestart: eind van de middag, als mensen terug komen van hun werk. Dat is een moment dat er sowieso al een vraagpiek is naar elektriciteit.

Een Actief Slim Laden-sessie zorgt gemiddeld voor ruim 70 procent lagere stroomvraag tijdens piekuren dan een niet slimme laadsessie. Een aanzienlijk deel van het verbruik wordt verplaatst naar de nacht, als er minder vraag naar stroom is. Bij brede toepassing van Actief Slim Laden kan het stroomnet op piekmomenten ontlast worden, waardoor extra ruimte ontstaat. Bovendien kan door Actief Slim Laden ‘s nachts opgewekte windenergie beter worden benut en elektriciteit tegen een gunstiger tarief worden ingekocht.

Beloning stimuleert

Gebruikers worden gemotiveerd door het gemak van deze manier van slim laden, het idee dat men het elektriciteitsnet ontlast én de mogelijkheid om geld te besparen. De meeste gebruikers die eenmaal slim laden, blijven dit vaker doen. Dit laat zien dat gedragsverandering mogelijk is: EV-rijders laden duurzamer, terwijl ze zelf de regie houden en meedelen in de financiële voordelen van slim laden.

Verlenging Actief Slim Laden

Deze veelbelovende eerste resultaten geven alle reden om met de proef door te gaan en zelfs te verlengen tot eind november. Waar de aansturing van slimme laadsessies nu nog via de auto gebeurt – wat nog niet met alle elektrische auto’s kan – wordt nu hard gewerkt om dat via de laadpaal te doen. Daardoor kun je in principe met elk type elektrische auto slim laden. Zo kan een veel grotere groep elektrische rijders hier gebruik van maken. Ook krijgen EV-rijders de optie om standaard slim te laden als dit mogelijk is. Ze hoeven dit niet elke sessie te activeren. De hypothese is dat men dan nog vaker gebruik zal maken van slim laden.