Vattenfall opent Prinses Ariane Windpark, het grootste Nederlandse windpark op land

Vanwege de coronacrisis vond de opening online plaats. Tijdens een drie kwartier durende uitzending werd geschakeld tussen gasten in de studio en het windmolenpark zelf. CEO Martijn Hagens opende daar samen met de 13-jarige Indira het windpark door een bord te onthullen met daarop de naam van het park.

“Het is geen toeval dat we dit park openen met iemand van de volgende generatie, als bedrijf willen we tenslotte fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. De groene stroom die dit windpark de komende jaren gaat produceren, zorgt ervoor dat mens en bedrijf weer dichter bij dat doel komen. We zijn enorm trots op de samenwerking met de gemeente Hollands Kroon en met de regio, en blij dat we de kans krijgen om dit soort grote windparken te realiseren waarmee we het verschil kunnen maken.”

Aan de opening van het windpark gingen tien jaar voorbereiding en drie jaar bouwen vooraf. De turbines zijn gebouwd in lijnopstellingen, waardoor ze goed in het landschap van de Wieringermeer passen. Om de gewenste lijnen te kunnen creëren, werd er samenwerking gezocht met de plaatselijke zweefvliegclub. In overleg met hen werd een nieuwe locatie gevonden voor de club, van waaruit zij nu vliegen. Wat daarnaast uniek is voor dit windpark, is dat vier van de windmolens in het Robbenoordbos gebouwd zijn. Dankzij een samenwerking met Staatsbosbeheer is het voor het eerst dat in Nederland windmolens in een bos zijn geplaatst.

Eerder dit jaar leek de coronacrisis nog voor flinke vertraging te gaan zorgen. De teams, die vaak uit het buitenland komen en telkens na een aantal weken worden afgelost, werd gevraagd te blijven zodat het reizen tot een minimum beperkt kon worden. Hierdoor kon de voortgang tijdens de crisis worden behouden en werd er zelfs een record gebroken: dankzij het rustige lenteweer werden 16 windmolens in 6,5 week gebouwd.

Om de omgeving mee te laten profiteren van de windmolens zijn er verschillende regelingen in het leven geroepen. Zo is er een burenregeling voor direct omwonenden en een windfonds, waarmee projecten in de gemeenschap worden ondersteund. Die regelingen zijn tot stand gekomen in overleg met de Omgevingsraad waarin vertegenwoordigers van de regio met Vattenfall overleggen.