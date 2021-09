Vattenfall gaat voor 1,5 graad: van 40% naar 77% minder CO2 in 2030

“Wij hebben een verantwoordelijkheid als leider in energietransitie om de klimaatcrisis serieus aan te pakken. Daarom nemen we bij Vattenfall extra actie om de opwarming van de aarde te helpen beperken tot 1,5 graad”, zegt Vattenfall CEO Anna Borg. Bovenop de in 2019 al toegezegde 40% CO 2 -reductie, verhoogt het energiebedrijf nu zijn doelstellingen naar 77% minder CO 2 -uitstoot in 2030, ten opzichte van 2017. Het Science Based Targets-initiatief, SBTi, heeft dit streven naar maximaal 1,5 graden opwarming in plaats van 2 officieel gevalideerd en goedgekeurd. Vattenfall is daarmee één van de weinige Europese energiebedrijven dat dit belangrijke stempel krijgt, in Nederland zelfs het enige.

“We hebben in 2020 al onze SBTi-doelstelling bereikt om de CO 2 -uitstoot vanaf 2017 met bijna 40% te verminderen, tien jaar eerder dan gepland. We zullen doorgaan op deze versnelde weg en kiezen voor een nog ambitieuzere doelstelling. Die halve graad klinkt klein, maar betekent voor ons een wereld van verschil. Dit verdubbelt onze doelstelling: 77% minder eigen CO 2 -uitstoot in 2030 en 33% minder uitstoot door het gebruik van door ons verkochte producten. En natuurlijk helpen we ook onze klanten om CO 2 -vrij te worden”, zegt Anna Borg.

Vattenfall wil namelijk in 2040 op netto nul CO 2 -uitstoot uitkomen in de hele bedrijfsvoering, dus naast eigen uitstoot ook die van klanten en leveranciers reduceren. Daarom heeft het energiebedrijf een CO 2 -reductiedoelstelling voor leveranciers vastgesteld van 50%.

Nederlandse bijdrage

Naast de miljardeninvesteringen die Vattenfall in wind en zon doet in Nederland én zijn positie als marktleider van elektrische laadpalen staat het energiebedrijf in Nederland ook voor een belangrijke uitdaging: stoppen met aardgas – een belangrijke bron van CO 2 -uitstoot.

Vattenfall heeft in Nederland zo’n 2 miljoen klanten die naast stroom ook aardgas afnemen. Stoppen met aardgas komt met veel vragen, bijvoorbeeld over de noodzaak tot isoleren en het overstappen op stadswarmte. Cindy Kroon, Directeur Klanten Vattenfall Nederland, ziet niets in een energietransitie onder dwang: “Wij vinden het als energiebedrijf heel belangrijk om sámen met onze klanten goed te kijken naar hun woonsituatie en financiële mogelijkheden. Wij komen dus niet de cv-ketel bij je weghalen, maar helpen je met oplossingen die het best bij jou en jouw situatie passen. Duurzame en betaalbare stadswarmte als jouw gemeente dat aanwijst voor jouw wijk, of groen gas in plaats van aardgas. Maar ook: een slimme hogetemperatuurwarmtepomp, die we met Feenstra hebben ontwikkeld om zonder onverwachte extra kosten je huis met je bestaande radiatoren te kunnen verwarmen. Er is niet één ei van Columbus, maar gelukkig kunnen we alle verschillende alternatieven bieden.”

Geen gemakkelijke weg, wel concrete acties

Om deze forse ambitie waar te maken gaat Vattenfall het komende decennium miljarden investeren in nieuwe duurzame energieproductie en in het omvormen van bestaande productie uit fossiele bronnen als aardgas. In de afgelopen jaren zijn al belangrijke stappen gezet. Van 20 miljoen ton CO 2 -uitstoot in 2017 naar 12 miljoen ton in 2020, en nu op weg naar 6 miljoen in 2030.

Na het vroegtijdig sluiten van kolencentrales in Amsterdam en Hamburg, en de bouwstart van het grootste subsidievrije windpark op zee ter wereld, Hollandse Kust Zuid, zal Vattenfall richting 2030: