Jessica van Heel, Director Grid Construction & Operations Heat NL van Vattenfall en Patrick van der Stigchel, Sales Director, LOGSTOR Nederland, ondertekenden eind juni 2022 een intentieverklaring voor LOGSTOR voorgeïsoleerde leidingen met gerecycled materiaal. De ondertekening vond plaats tijdens de Groene Energietop in juni 2022 die georganiseerd is in het kader van het Handelsprogramma van het staatsbezoek van het Deens kroonprinspaar aan Nederland.

Vattenfall start een haalbaarheidsanalyse naar toekomstige mogelijkheden om hun stadsverwarmingsnetwerken in Nederland te voorzien van LOGSTOR voor-geïsoleerde leidingen met gerecycled materiaal. Dit is een zeer belangrijke eerste stap naar een groener stadsverwarmingsnet. Het toepassen van deze leidingen in groene warmte- en koude distributienetwerken zal de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen.

Het is voor het eerst dat een energiemaatschappij een validatieonderzoek start naar voor-geïsoleerde leidingen voor stadsverwarming met gerecycled materiaal. Bij succes is Nederland het tweede land ter wereld dat milieuvriendelijke voorgeïsoleerde leidingen toepast. In 2021 zijn zes energiebedrijven in Denemarken al begonnen met het installeren van LOGSTOR-leidingen met gerecycled materiaal in grootschalige stadsverwarmingsnetwerken, nadat de uitvoering van vergelijkbare

haalbaarheidsstudies.

Verkleinen CO2-voetafdruk

In elke fase van de waardeketen streeft Vattenfall ernaar haar ecologische voetafdruk verder te verkleinen. LOGSTOR-leidingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verkleinen van de CO2-voetafdruk in toekomstige groene stadsverwarmingsnetwerken. De stadsverwarmingsbuizen zijn gemaakt met 100% gerecyclede HDPE-omhulsels, die tonnen CO2 besparen voor nieuwe stadsverwarmingsnetwerken. Per 1 kg gerecycled HDPE-materiaal wordt een besparing van 1,6 kg CO2 gerealiseerd. Het gebruik van 100% gerecycled HDPE-materiaal is een belangrijke innovatie.

Recyclebaar

De behoefte aan een circulaire economie met het gebruik van recyclebare materialen is altijd een belangrijk uitganspunt bij onderzoek en ontwikkeling van Kingspan. Het gebruik van recyclebaar HDPE-materiaal voor omhulsels stond daarbij hoog op de agenda. Het instituut IMA in Dresden voerde alle certificeringstests en typegoedkeuringen uit en bevestigde dat aan alle EN253-vereisten was voldaan voor LOGSTOR Axial Conti-buizen en traditionele modellen met gerecyclede HDPE-omhulsels. De binnenste stalen buizen zijn gemaakt van volledig recyclebaar staal. Ook het isolatiemateriaal in het voorgeïsoleerde leidingsysteem wordt onderzocht voor groenere alternatieven. Deze studie is een pan-Europees onderzoeksproject en loopt al enkele jaren.

Perfecte timing

Van Heel deelt dit nieuws graag en benadrukt nogmaals: “Samen met onze partner LOGSTOR Nederland BV staan we voor focus op duurzaamheid en optimalisatie van energie-efficiëntie, met een zo lang mogelijke levenscyclus en best-in-class producten. Deze nieuw ontwikkelde buizen met recyclebaar materiaal zijn perfect getimed voor Nederland. De ambitieuze opschaling naar 500.000 bestaande gebouwen die in 2030 extra aangesloten moeten worden op stadsverwarming, vereist een ongelooflijke uitbreiding van het stadsverwarmingsnetwerk. Als ons validatieproces voor deze stadsverwarmingsleidingen met gerecycled materiaal in Nederland succesvol is, kunnen we dat op de meest milieuvriendelijke manier doen voor nieuwe transportsystemen.”

Van der Stigchel voegt toe: “Onze vaste opdrachtgever Vattenfall is nu de eerste in Nederland die het belang bevestigt van het gebruik van circulaire materialen in nieuwe stadsverwarmingsnetwerken. We hebben er vertrouwen in dat hun haalbaarheidsstudies de unieke kenmerken van onze stadsverwarmingsbuizen opnieuw bevestigen en als zodanig zullen leiden tot proefprojecten en daaropvolgende grootschalige uitrol in hun toekomstige warmte- en koudenetwerken. We ondersteunen hen volledig met onze kennis en toolsets. Door succesvolle projecten te realiseren, stellen we samen met Vattenfall nieuwe maatstaven voor de stadsverwarmingsinfrastructuren in Nederland. Het stelt regeringen op alle niveaus in staat om leiderschap te tonen op het gebied van echte milieuvriendelijke en hernieuwbare energie en netwerken.”

Fotobijschrift: Op de foto zie je de volgende personen van links naar rechts: Thomas Bustrup: International director & COO Dansk Industri (DI), Jessica van Heel: Director Grid Construction & Operations Heat NL Vattenfall, Steen Hommel: State Secretary for Trade and Global Sustainability at Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Patrick van der Stigchel: Salesdirector Kingspan LOGSTOR BeNeLux, Maarten Kokshoorn: Manager Heijmans Energy en Kim Christensen: Executive Advisor, EC, Kingspan LOGSTOR.