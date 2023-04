Warmtenetten vormen een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van Nederland. Met het regeringsbesluit om de energietransitie te versnellen en voor 2030 nog ten minste 500.000 woningen aan te sluiten op warmtenetten, zijn de warmte transitievisies van Nederlandse gemeenten hier vol op gericht. Ook voor Energie voor Elkaar is het essentieel om te kijken naar de inzet van duurzaam materiaal bij het aanleggen van een warmtenet. Op 31 maart 2023 ondertekenden Valentijn Kleijnen, CEO van Energie voor Elkaar en Patrick van der Stigchel, Vice President Benelux & SouthWest Europe van Kingspan LOGSTOR daarom een samenwerkingsovereenkomst om het toegepaste materiaal in een warmtenet te verduurzamen: warmte- en koude leidingen waarbij gerecycled kunststof wordt toegepast in de behuizing. Deze leidingen zijn een primeur in Nederland en worden toegepast voor het ondergronds transport van warm en koud water.

Patrick van der Stigchel van Kingspan LOGSTOR, is enthousiast over de samenwerking: “Na de introductie van deze voorgeïsoleerde leidingsystemen, zijn we er trots op dat Energie voor Elkaar deze leidingen als eerste gaat toepassen in Nederland. Wij ontwikkelden dit product met de ambitie om de CO2 voetprint en uitstoot structureel te verminderen. Door te kiezen voor deze nieuwe leidingen, kan een sterke CO2 reductie gerealiseerd worden. Dat is een hele mooie ontwikkeling waarin Energie voor Elkaar samen met ons nu de eerste stap zet.”

Valentijn Kleijnen van Energie voor Elkaar: “Warmtenetten zijn essentieel om de klimaatdoelstellingen te halen, en de komende jaren gaan we honderden kilometers aan warmte en koude leidingen in de grond leggen om ons Slim Groen Warmtenet te realiseren. Dat doen we in een groot aantal gemeentes. Het materiaal dat je daarbij toepast is belangrijk. Het moet kwalitatief hoogwaardig zijn, want het moet tientallen jaren probleemloos functioneren. Het materiaal dat normaliter wordt gebruikt om de buis en isolatie te beschermen is van kunststof en dat is een aardolieproduct. Door het gebruik van de producten van Kingspan LOGSTOR maken we een duurzame keuze: we beperkten het gebruik van een fossiele grondstof en helpen zo mee om minder plastic te gebruiken.” Met deze samenwerking nemen we verantwoordelijkheid voor de toepassing van materiaal in de hele warmteketen.

Met de nieuwe transportleidingen zetten Kingspan LOGSTOR en Energie voor Elkaar belangrijke stappen in het verduurzamen van warmtenetten in Nederland en daarbuiten. De warmte en koude leidingen worden in verschillende landen al succesvol toegepast. Niet alleen de stalen leiding is recyclebaar maar ook de kunststof buitenzijde. De behuizing is gemaakt van gerecycled HDPE kunststof materiaal waardoor er geen nieuw materiaal gebruikt hoeft te worden. Daarmee is de CO2 footprint aanzienlijk verminderd ten opzichte van niet gerecycled materiaal.

Patrick van der Stigchel licht de CO2 reductie toe: “Per meter warmteleiding wordt er 6,5 kg CO2 bespaard doordat we bij deze leidingen gebruik maken van gerecycled HDPE voor de behuizing, per 100 meter komt dat overeen met 650 kg aan CO2 besparing. Als je inzoomt op 1.000 kg CO2, dan is dat vergelijkbaar met bijvoorbeeld de uitstoot van 2,6 keer economy vliegen van Amsterdam naar Rome, 72 keer met de Thalys van Amsterdam naar Parijs of 10.000 km rijden met een dieselauto. Onze voorgeïsoleerde leidingen zijn daarom met recht een hele mooie duurzame innovatie.”

Fotobijschrift: “Op 31 maart 2023 ondertekenden Valentijn Kleijnen, CEO van Energie voor Elkaar en Patrick van der Stigchel, Vice President Benelux & SouthWest Europe van Kingspan LOGSTOR een samenwerkingsovereenkomst om het toegepaste materiaal in een warmtenet te verduurzamen: warmte en koude leidingen waarbij gerecycled kunststof wordt toegepast voor de buitenkant. Deze zijn een primeur in Nederland en worden gebruikt voor het ondergronds transport van warm en koud water.”