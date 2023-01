VARO Energy Group (“VARO”) kondigt de overname aan van 80% van de aandelen in Bio Energy Coevorden BV (BEC) in Nederland, een van de grootste biogasfabrikanten in Europa. VARO verwerft de aandelen van de huidige aandeelhouders, STAK Grisbe, die 15% van het bedrijf zal blijven bezitten en Van Drie Group, die 5% zal blijven bezitten. De transactie wordt naar verwachting in februari afgerond. Na de voorgenomen uitbreiding zal de locatie tot een van de 3 grootste biogasinstallaties in Europa behoren.

Belangrijkste punten van de transactie:

Ontwikkeling van de grootste biogasfabriek in Noord-Europa: verdubbeling van de huidige capaciteit van 300 GWh tot 650 GWh tegen 2026. Na de uitbreiding zal de locatie tot een van de 3 grootste biogasinstallaties in Europa behoren.

Grote invloed op broeikasgasemissies: Grondstoffen uit afvalstromen en mest, waarmee 220.000 ton CO2-reductie per jaar wordt bereikt ten opzichte van fossiel aardgas. Stap naar VARO’s Net Zero scope 3 emissies in 2040. Ondersteunt circulaire economie en nieuwe werkgelegenheid.

Toegang tot snelle groeimarkt: ideaal gelegen op de grens tussen Nederland en Duitsland, dichtbij grote industriële gebieden en grootschalige landbouw. Waardoor zowel het aanbod van grondstoffen als de vraag groeit, deze investering zal de energietransitie in deze toonaangevende landen versnellen.

Zeer efficiënte, kostenconcurrerende installatie: BEC heeft een succesvolle industriële biogasinstallatie gebouwd, inclusief ultramoderne bewakings- en regelsystemen, warmteoptimalisatie en terugwinningssystemen.

Bouwen aan een geïntegreerde waardeketen voor brandstoffen: gebruik maken van de grootschalige productiecompetenties van BEC en het geïntegreerde bedrijfsmodel van VARO voor de inkoop, productie en blootstelling van energie, terwijl een van de grootste biogasproductiefaciliteiten in Europa wordt gebouwd.

Ondersteunt energiezekerheid en energietransitie: verhoogt de energiezekerheid door de aanvoerbronnen in Europa te spreiden en versnelt de energietransitie door conventionele brandstoffen te vervangen door CO2-arme alternatieven.

Vooruitgang ten opzichte van VARO’s nieuwe strategie: voldoet aan 65% van VARO’s doelstelling voor 2026 van 1 TWh biomethaan / bio-LNG in het kader van de ONE VARO Transformation strategie, die in juli 2022 werd geïntroduceerd. De overname zal een substantiële bijdrage leveren van 20-25% van VARO’s Engine 2 (Hernieuwbare energie) EBITDA tegen 2026.

Toekomstige groei: deze overname creëert een platform voor onze toekomstige groei in de biogasindustrie in Europa.

De overname versnelt de in juli 2022 gelanceerde ONE VARO Transformation strategie. VARO erkent dat een reeks oplossingen en producten nodig is om uitstoters te helpen decarboniseren en de energiezekerheid van Europa te beschermen. Als onderdeel van de strategie heeft de organisatie zich ertoe verbonden een toonaangevende producent van biogas in Europa te worden en haar portfolio uit te bouwen door middel van zowel overnames als greenfieldontwikkelingen. Voor biogas is een belangrijke rol weggelegd om klanten in moeilijker te bereiken sectoren, zoals het zware transport en de scheepvaart, te voorzien van een qua kosten concurrerende en CO2- arme brandstofvoorziening. Het speelt ook een belangrijke rol bij het CO2-vrij maken van de landbouwsector en draagt bij aan een duurzamere economie.

Als resultaat van deze overname, de grootste door VARO sinds 2015, en met de voortdurende investeringen van VARO en BEC, bevindt de organisatie zich in een goede positie om te voldoen aan de groei van de Europese vraag naar zowel biomethaan, dat naar verwachting tegen 2030 in heel Europa 3x zo groot zal zijn, als bio-LNG, dat in Duitsland tegen het einde van het decennium naar verwachting 10x zo groot zal zijn (EBA). Europa is een aantrekkelijke markt voor biogas, met een grote beschikbaarheid van binnenlandse grondstoffen en een ondersteunend overheidsbeleid en stimuleringsstructuren. BEC’s gevestigde inkoopkanalen en biogasproductie en -constructie van wereldklasse, gecombineerd met VARO’s bestaande mogelijkheden op het gebied van grondstoffeninkoop, activiteiten en handel, vormen een sterk platform om de biobrandstoffenactiviteiten in heel Europa uit te breiden.

In een reactie op de aankondiging zei Dev Sanyal, CEO van VARO: “Vorig jaar hebben wij onze ambitieuze ONE VARO Transformation strategie uiteengezet, om zo de partner bij uitstek te zijn voor klanten in de energietransitie en om net zero te zijn in 2040. De aankondiging van vandaag is een belangrijke stap om onze strategie te versnellen, door een leidende positie op het gebied van biogas in Europa op te bouwen. De combinatie van dit platform met VARO’s geïntegreerde bedrijfsmodel zal niet alleen bijdragen aan onze strategische groei, maar zal ook een grote meerwaarde opleveren voor VARO. Grootschalige biogasinstallaties spelen een belangrijke rol bij het versnellen van de energietransitie in Europa – ze bieden een alternatief voor conventionele brandstoffen op schaal met emissies die 90% lager zijn dan die van aardgas en stellen onze raffinaderijen in staat hun aardgasverbruik te vervangen door biomethaanproducten met een lagere koolstofintensiteit. De groei van biogas zal de

energiezekerheid van Europa verder ondersteunen door diversificatie van het aanbod.”

Christian Cuenot, VARO Vice President Biogas, vulde aan: “Deze overname brengt VARO dichter bij de realisatie van de doelstelling van 1 TWh/j biogasproductie in 2026. Het creëert de grootste biogasproductiefaciliteit in Noord-Europa, gelegen in

het hart van een van de meest geconcentreerde industriële gebieden ter wereld en biedt gemakkelijk toegang tot een groeiende vraag. Overvloedige grondstoffen uit landbouwafval in de regio zorgen ook voor een veerkrachtige en duurzame aanvoer naar de locatie. Ik verheug mij op de samenwerking met onze nieuwe partners om de uitbreiding van de huidige platforminstallatie te realiseren en VARO’s biogasactiviteiten verder te laten groeien.”