Van Veldhoven: “Meer mogelijkheden voor tweede leven plastic”

Nederland is behoorlijk goed in het inzamelen van plastic, maar zou net zo bedreven moeten worden in het maken van nieuwe spullen van dat oude plastic. Dat zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vrijdag bij de presentatie van het Nationaal Testcentrum Circulair Plastics (NTCP) in Den Haag.

Van Veldhoven trekt voor het nieuwe Testcentrum Circulair Plastics 1 miljoen uit. De overige 2 miljoen euro wordt opgebracht door de Provincie Friesland en het Afvalfonds. In het centrum zal onderzoek gedaan worden om het sorteren en recyclen van plastic verpakkingen te verbeteren.

Oud plastic nieuwe spullen

Van Veldhoven: “De plasticsoep is een door ons veroorzaakt en dat we kunnen oplossen. Plastic hoort niet in het milieu, maar moeten we opnieuw gebruiken. Deze nieuwe testlocatie zal daarbij helpen. We moeten nog veel beter leren hoe we van ons oude, ingezamelde plastic nieuwe spullen kunnen maken. Beter omgaan met onze grondstoffen is essentieel voor het halen van onze klimaatdoelen en al het plastic dat we hergebruiken belandt niet in de berm, niet in de oceaan en niet in de buik van een walvis.”

De bewindsvrouw presenteert in dit kader in februari ook het Plastic Pact: een brede aanpak voor minder plastic en meer recycling.

Verbeterde sortering en recycling

Het NTCP in Heerenveen is een onafhankelijk testcentrum en werkt aan het verbeteren van de technieken voor sorteren en recyclen van kunststof verpakkingen. Het testcentrum is beschikbaar voor de hele markt. Het uiteindelijke doel is om het percentage gerecyclede plastics in bijvoorbeeld verpakkingen te vergroten. Het centrum zal nog dit jaar haar deuren openen.

Economie zonder afval

De tijd van spullen maken, gebruiken en vervolgens achteloos weggooien of verbranden is voorbij. Nederland werkt hard om in 2050 een economie zonder afval te zijn en continu hergebruik van grondstoffen biedt grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.