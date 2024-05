Een zeldzame gelegenheid om de rol van de CSO in organisaties te bespreken en samen te werken met anderen met vergelijkbare uitdagingen – zo beschreven de duurzaamheidsleiders op het CSO Leadership Forum het evenement dat op 13 en 14 mei 90 deelnemers samenbracht op de Vitra Campus in Duitsland.

“Dit is de perfecte grootte en het perfecte aantal mensen,” zei Tobias Wollermann, Vice President Corporate Responsibility bij de Otto Group. “De locatie is ook erg belangrijk. Dit was niet alleen een conferentie, maar ook een belevenis.”

De iconische omgeving droeg bij aan de positieve stemming onder de deelnemers. De gesprekken vonden plaats in een indrukwekkende voormalige brandweerkazerne, ontworpen door de Britse architect Zaha Hadid, en op het programma stond een bezoek aan het Vitra Design Museum, waar een tentoonstelling over de energietransitie tot levendige discussies leidde.

“We worden hier omringd door kunst en design”, merkte Carolin Friedrich, Managing Director Stakeholder Reporting bij Mazars, op. “Het herinnert ons eraan dat we creativiteit nodig hebben om problemen op te lossen.”

De drive om te innoveren en krachten te bundelen was duidelijk in alle panels en discussies, met thema’s die varieerden van duurzame financiën tot eenzaamheid in de samenleving, van toeleveringsketens tot AI.

“Samenwerking en verbinding zijn essentieel”, voegde Inês Oom de Sousa, voorzitter van de Santander Foundation Portugal. “Hiervoor moeten we de ego’s in de bedrijven overstijgen en echt samenwerken.”

“Het is belangrijk om een veilige plek als deze te hebben, waar mensen vragen kunnen stellen en kunnen praten over nieuwe ideeën kunnen praten. Zo komen we tot innovatieve oplossingen,” zei Livio Scalvini, oprichter en uitvoerend directeur van het Leonardo Centre on Business. directeur van het Leonardo Centre on Business for Society aan het Imperial College.

Tijdens het evenement presenteerde Scalvini de studie “From Sustainability to Business Strategy”, inclusief een raamwerk om de volwassenheid van de rol van de CSO binnen organisaties te beoordelen, variërend van een PR- en communicatiepositie, zonder directe systemische impact, tot de meest van een PR- en communicatiepositie, zonder directe invloed op het systeem, tot de meest volwassen en geïntegreerde positie, met directe informatie over strategie en belangrijke zakelijke beslissingen.

“Als CSO’s hebben we in de praktijk veel verschillende rollen: we zijn leiders, onderhandelaars, communicatoren en nog veel meer,” merkte Petra Wicklandt, CSO van Merck, op.

Tijdens de lancering van het boek “Leadership for Sustainable Futures” op maandagavond deelden de auteurs hun persoonlijke verhalen en hoe ze allemaal door hun familie werden geïnspireerd om de noodzaak van verandering in de wereld in te zien, wat ieder van hen op zijn of haar unieke reis leidde.

“Futur/io-evenementen hebben dit unieke kenmerk,” benadrukte Nick Heine, CCO & CSO van IntegrityNext. “We praten niet alleen over de problemen. In plaats daarvan bespreken we oplossingen en nemen we nieuwe connecties en frisse ideeën mee om in de praktijk te brengen.”

“We zien de rol van CSO’s volwassener worden en een plaats krijgen in het bestuur tussen andere C-levels. De feedback van het ervaren van betrouwbare en off-the-record co-creatie was overweldigend positief voor het CSO Leadership Forum. We zijn geïnspireerd door de collectieve ervaring van het bouwen van een ecosysteem voor deze vitale rol in bedrijfsambitie & actie,” verklaarde Harald Neidhardt, CEO & Curator van het Futur/io Institute.