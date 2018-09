Van Bubbel naar Beweging op de SDG Action Day

“Wat een bijzondere plek,” zegt een studente van de hogeschool in Zwolle, terwijl ze verwonderd om zich heen kijkt in de hoge marmeren hal van het SDG House/ Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. De hal is tot de nok toe gevuld met mensen uit allerlei geledingen. “Ik dacht dat de Sustainable Development Goals (afgekort SDGs) iets waren wat in de collegebanken besproken werd,” vervolgt ze, “maar er zijn dus ook in het echt zoveel mensen mee bezig.” Energie, inspiratie en enthousiasme kenmerkten de uitverkochte SDG Action Day gisteren in een gevarieerd programma met workshops, plenaire sessies en pitches. Ondernemers, studenten, beleidsmakers, NGO-ers en start-ups kwamen de hele dag samen om na te denken over die ene, grote vraag: Hoe brengen we die grote abstracte werelddoelen dichterbij de praktijk van alledag?

Gekke samenwerkingen

De meest uiteenlopende ideeën kwamen aan bod: van kweekvlees tot zwangerschapsverlof voor mannen en airmiles vervangen voor SDG-winkelwagenmunten tot de bouw van een compleet duurzame gemeenschap. “Er is een enorm netwerk met veel duwkracht aan het ontstaan”, zegt presentator Harm Edens. “Ik zag net tijdens de lunch de gekste samenwerkingen tot stand komen”. En samenwerken is precies het sleutelwoord om dichterbij het behalen van de doelen in het jaar 2030 te komen, zo werd nogmaals duidelijk tijdens de actiedag.

Via een live-verbinding sprak Minister Sigrid Kaag (coördinerend minister voor de SDGs) vanuit New York, waar op dit moment de jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties plaatsvindt. Tijdens deze bijeenkomst werden drie jaar geleden de SDGs ondertekend door alle VN-lidstaten. Kaag: “De ‘ontwikkelingslanden’ kennen het belang van de doelen heel goed, maar nu dringt ook in het westen langzamerhand het nut van de SDGs door en het feit dat de doelen ook een verdienmodel zijn.”

Geen Planeet B

Dat is ook een van de conclusies uit het onderzoek van consultancybureau Sustainalize dat gisteren gelanceerd werd. Tijdens haar pitch riep Chiara de Zeeuw van Sustainalize ondernemers op de SDGs niet alleen als communicatiemiddel te beschouwen in het beschrijven van hun duurzame beleid, maar vooral ook te integreren in hun businessmodel. “De SDGs zijn drie jaar oud; bedrijven zien de toepassing van de SDGs tot nu toe als de rek- en strekoefeneningen.” Maar nu moeten ze er echt mee aan de slag gaan. “We hebben geen planeet B, de urgentie is hoog.”

De behoefte aan actie was opvallend hoog onder de aanwezigen; de vraag hoe en waar te beginnen kwam uitgebreid aan bod tijdens verschillende werksessies verdeeld over de prachtige zalen van het SDG House. Voor Amsterdamse ondernemingen Fawaka en Heroes & Friends werd het omzetten van de SDGs in actie wel heel concreet na gisteren: zij wonnen de Localising the SDGs-uitdaging van de Gemeente Amsterdam en kregen daarvoor 30.000 euro.

Living the SDGs

Het slotwoord van de dag kwam van Prinses Laurentien. In een innemende speech riep ze op de SDGs niet alleen te erkennen, maar juist ook te leven: living the SDGs. De SDGs gaan ook over ons, was de teneur van haar verhaal. De SDGs mogen dan nog wel in een bubbel zitten, zoals Nederlands SDG-coördinator Hugo von Meijenfeldt aan het begin van de actiedag schetste over de geringe bekendheid van de SDGs, het goede nieuws is dat deze bubbel steeds groter wordt.